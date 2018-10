Sângeorz Băi: Proiect în valoare de 4,6 milioane de euro semnat de primarul Traian Ogâgău

Este vorba de “SOS ( Sat-Oraș-Stațiune) Aqua Primus”, investiție menită sa readucă in prim plan potențialul turistic al stațiunii. Proiectul a fost semnat la Cluj-Napoca de către primarul orașului-stațiune, Traian Ogâgău, cele 4,6 milioane de euro urmând să pună în valoare potențialul turistic local, adică captarea, transportul și amenajarea în scop turistic a izvoarelor de ape minerale, trasee de legătura cu satul tradițional, spațiul cultural, amenajarea de spații verzi și zone turistice.Traian Ogâgău, primarul orașului Sângeorz Băi:

” Cu bucurie împărtășim cu voi acest moment in care începem sa culegem roadele muncii noastre.

Astăzi la Cluj-Napoca, am semnat primul contract de finanțare în valoare de 4,6 milioane de euro. Este un proiect la care s-a muncit mult încă din prima zi de mandat formând o echipă care între timp a câștigat experiență și cu care am depus și depunem proiectele care vor aduce schimbarea de care are nevoie comunitatea noastră. In ciuda bucuriei unora pentru nereușita acestui proiect la acel moment (acesta fiind respins în prima fază pentru neclaritate proprietății), noi, singeorzenii, putem să ne bucurăm astăzi de primul pas spre dezvoltarea orașului nostru urmând și alte proiecte și alte bucurii în

Sângeorz Băi, din nou pe harta turismului balnear național, devine realitate începând de astăzi!

O primă reacție la anunțul făcut de primarul Traian Ogâgău vine de la o colegă de partid. E vorba de șefa femeilor liberale, avocatul Diana Morar: ” Astăzi, 3 Octombrie 2018 s-a pus piatra de temelie a principalului deziderat pe care îl poarta in suflet orice Sangeorzan, prin semnarea contractului de finanțare in valoare de 4,6 milioane de euro, “SOS ( Sat-Oraș-Stațiune) Aqua Primus”, investiție menită sa readucă in prim plan potențialul turistic al stațiunii, care de aproape 30 de ani, risca sa rămână doar o amintire păstrată de memoria celor care au trăit vremea de glorie a stațiunii Sângeorz Bai.

Gratie implicării eficiente și profesioniste a administrației locale conduse de primarul Traian Ogâgău, acest proiect vital pentru stațiunea Sângeorz Bai este realitate. Obiectivele investiției vizează captarea, transportul și amenajarea in scop turistic, apele minerale, traseele de legătura cu satul tradițional, spațiul cultural, amenajarea de spații verzi și zone turistice menite sa pună in valoare potențialul local.

Avem nenumărate exemple ale orașelor moderne din tara noastră care au dovedit fără echivoc ca modelul liberal de a face administrație este singurul de succes. Avem și in județul nostru acest model, la Sângeorz Bai, oraș care după o lunga perioada de lipsa de viziune in funcționarea și dezvoltarea sa, este pus astăzi pe o direcție fireasca și de viitor.

In urma oamenilor rămân doar faptele, căci omul sfințește locul, la fel cum vorbele, promisiunile neonorate, criticile neconstructive sunt menite doar pentru a dezbina și nu a clădi.

In an centenar, Sângeorzul primește darul revenirii pe harta naționala a turismului românesc. Felicitări, Traian Ogagau, felicitări sângeorzeni!”