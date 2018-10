USR s-a plâns Biroului Electoral Județean și a reușit îndepărtarea afișelor pro-Referendum din Piața Eminescu

Liderii USR bistrițeni s-au plâns Biroului Electoral Județean în ceea ce privește amplasarea ilegală în perimetrul pieței Mihai Eminescu din municipiul Bistrița, a unor materiale de propagandă electorală, materiale care vizează Referendumul convocat pentru zilele de 6 și 7 octombrie.



După înregistrarea plângerii respective, răspunsul BEJ a fost unul pozitiv, urmând ca materialele respective să fie îndepărtate din perimetrul respectiv.

Aceasta este plângerea către BEJ:

Filiala Județeană Bistrița-Năsăud a partidului Uniunea Salvați România, reprezentată legal prin Lorand Toth, în calitate de Președinte, în baza art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, coroborat cu art 80 din Legea 208/2015 si art 36 din Legea 334/2006, înaintăm prezenta



INFORMARE

Având în vedere următoarele dispoziții legale:

• art. 62 din Legea nr. 3/2000, potrivit căruia "Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 208/2015 (...)";

• art. 80 din Legea nr. 208/2015, potrivit căruia "Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în circumscripția în care funcționează", "soluționează (...) plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 și 79" și "sesizează autoritățile competente" atunci când consideră că "este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori penale";

• art. 65 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, potrivit căruia "Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii";

• art. 79 din Legea nr. 208/2015, potrivit căruia "Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziție locuri speciale pentru afișaj electoral", "În alte locuri decât cele stabilite (...) afișajul electoral este interzis", "Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri și candidaților independenți", "Un afiș electoral (...) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură" și "Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat";

• art. 36 din Legea nr. 334/2006, potrivit căruia "În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală: a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală; c) publicitate în presa scrisă; d) materiale de propagandă electorală online; e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite" și "Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți care au comandat materialele de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. a), c) și e) au obligația de a imprima pe acestea următoarele date: a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianței electorale din care acesta face parte sau a alianței politice, după caz; b) denumirea operatorului economic care le-a realizat; c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13); d) tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) și e)",

ÎN CONSECINȚĂ

Am înaintat, în cursul zilei de miercuri 3 Octombrie, către Biroul Electoral Județean Bistrița-Năsăud, o sesizare privind existența, în perimetrul pieței Mihai Eminescu din mun. Bistrița, a unor materiale de propagandă electorală, în neconcordanță cu cele de mai sus.

Sesizarea noastră a fost soluționată pozitiv, urmând ca materialele respective să fie îndepărtate din perimetrul respectiv.

Pe această cale, rugăm toate organizațiile care amplasează materiale de propagandă electorală, care nu respectă cele de mai sus, să urmeze prevederile legale în vigoare.

Altfel, vom fi nevoiți să continuăm sesizările la adresa BEJ, și, implicit, să aglomerăm activitatea acestei instituții, care se confruntă cu suficiente probleme de organizare a referendumului.