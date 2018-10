Referendum Familie 2018: Primarul Ioan Pavelea și familia sa, printre primii votanți din comuna Coșbuc foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Primarul Ioan Pavelea s-a numărat printre cei mai conștincioși cetățeni din comuna Coșbuc în a-și exprima dreptul la vot la Referendumul pentru redefinirarea familiei. În această dimineață, la ora 10.00, edilul s-a prezentat la secția organizată în incinta școlii, însoțit de soție și fiică.

Primarul Ioan Pavelea a declarat pentru Mesagerul de Bistrița-Năsăud că nu a stat deloc pe gânduri înainte de a-şi exprima opţiunea. "Am votat Da pentru familia dintre un bărbat şi o femeie. Este un vot firesc pentru normalitate și am votat pentru familia definită așa cum este tradiția la noi. Vreau, atunci când se pronunță cuvântul familie, să nu fie nevoie de o întrebare suplimentară: din ce e compusă? Am spus-o de mai multe ori, nu doar că votez pentru familia tradiţională, dar invit pe oricine la vot să aibă această opţiune”, ne-a spus primarul comunei Coșbuc. Acesta a adăugat că şi-a îndemnat rudele, prietenii, colegii, cunoştinţele să participe la referendumul din zilele de 6 şi 7 octombrie şi să voteze DA.