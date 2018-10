Academicianul Dorel Banabic a primit Ordinul Sfinților Martiri Năsăudeni

La împlinirea a 190 de la ctitorirea Bisericii Ortodoxe din Ciceu-Giurgești, parohia ortodoxă din localitate a organizat sâmbătă, 6 octombrie, un simpozion în cadrul căruia au fost susținute mai multe comunicări sub genericul Anului Centenar al Marii Uniri.Începând cu ora 15:00, la biserica a fost oficiat un Te Deum, în prezenţa Înaltpreasfințitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului, care a conferit acad. Dorel Banabic (președintele Secției de Științe Tehnice din Academia Română) „Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni”, iar epitropului parohiei Pavel Telcean – Diplomă de aleasă cinstire.Au prezentat comunicări în cadrul simpozionului: președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, lucrarea – „Unitatea credinței și unirea cea mare a românilor: icoana raresiana, mărturisire movileana și martiriu”; conf. dr. Radu Mârza de la Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, lucrarea – „Domeniul cetății Ciceului: coordonate istorice”; cercetătorul ştiinţific III dr. Mircea-Gheorghe Abrudan (Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj-Napoca) – „Mitropolitrul Andrei Şaguna şi comunitatea ortodoxă din Ciceu-Giurgeşti”; exarhul Mănăstirilor şi Schiturilor din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, arhim. dr. Macarie Motogna – „Vetre monahale din Transilvania ca factori de romanitate”; și diplomatul Liviu Petrina – „Preotul Român, Lider Politic: modelul Vicarului de Alba Iulia Alexandru Baba”. În continuare, preotul arohv. dr. Iftimi Dan Constatin a vorbit despre istoricul bisericii parohiale. A mai fost prezentată cartea „Focul căzut din cer… Raidurile Aviaţiei Statelor Unite ale Americii şi ale Aviaţiei Regale Britanice asupra Banatului şi Transilvaniei în anii 1943-1944”, scrisă de istoricul col (r) Constantin C. Gomboş.Precizăm că, acad. Dorel Banabic este născut la Ciceu-Giurgești, unde a și copilărit, în prezent, fiind om de știință de talie mondială cu o activitate prodigioasă.Alături de numeroșii giurgeșteni, la eveniment au mai participat Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, prefectul județului Bistrița-Năsăud, Odiviu Frenț, și vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Vasile Puica, protopopul ortodox de Beclean, Doru Zinveliu, primarul comunei Ciceu-Giurgești, Vasile Iuga și alții.Biserica aniversată are hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost construită în anul 1822, pe locul unei biserici de lemn mai vechi, și are prin grija parohiei strălucirea de adevărată casă a lui Dumnezeu.