Dorin Dobra, fost senator PNL: Mă uit colegii mei, și-mi dau seama că de grija câtorva scaune pe care le vizați ați intrat într-o greșeală imensă pe care nici măcar nu o vedeți!

Nu mi-e ușor să văd cum partidul meu se zbate în neputința acțională și indecizie doctrinară. Nu am făcut gesturi esențiale, de clarificare, nu am stabilit care este moștenirea lăsată de acțiunea lui Crin Antonescu de fuziune cu fostul PD și nu știm nici astăzi care dintre noi are dreptate când baleăm între liberalism și doctrina populară.Mai trist este faptul că neavând aceste discuții clarificatoare totul se răsfrânge la nivelul acțiunii și deciziilor centrale, rezultând atitudini șovăielnice, neclarificate, ambigue.

Fiecare astfel de ipostază ne îndepărtează pe rând de încă un segment electoral ce nu se mai regăsește într-un partid în care nimeni nu mai e capabil să spună cu autoritate care anume sunt luminile în care acționăm, care sunt ideile pe care le sprijinim, care sunt acțiunile de urmat.

Eșecul lamentabil al poziționării pentru referendumul din 6-7 octombrie ne-a mai îndepărtat de o mână de alegători ce s-au regăsit ca aspirații în poziționările lui Cioloș, a USR-ului sau, cei mai mulți, a lui Tăriceanu. Ori asta înseamnă indecizie și șovăială.

Mai redau o singură poziționare de acest tip, ce ne-a făcut suficient de mult rău, chiar dacă neobservabil la vremea aceea: poziționarea la legea privind pensiile primarilor, din nou ambiguă, din nou perdantă electoral.

Stimați colegi, un partid ce nu mai poate lua decizii pentru că nu s-a clarificat intern, sau s-a clarificat pe alte resorturi de tipul ”îmi dai voturi și vei fi în conducere”, un partid ce nu mai are puterea să spună propriilor primari că alta este poziționarea corectă și nu cea PSD-istă, un partid ce nu mai are puterea să asume o atitudine fermă într-o speță de profund spirit liberal este deja un partid inert, amorf și neatractiv.

Mă uit la voi, colegii mei, și-mi dau seama că de grija câtorva scaune pe care le vizați ați intrat într-o greșeală imensă pe care nici măcar nu o vedeți.

Lumea merge înainte, noi mișcări politice capitalizează cu curaj, iar voi duceți încet o siglă și o idee la pierzanie.

De ajuns!