Gabriel Lazany: Dacă nu ar fi pacientul, noi, ceilalți, indiferent pe ce treaptă a sistemului de sănătate ne aflăm, nu am exista .El trebuie să fie centrul atenţiei noastre! Eu nu am crezut niciodată că la Bistrița vin doar medicii nepricepuți sau care nu își găsesc altundeva de lucru



L-am întrebat de managerul Gabriel Lazany cum a reușit să închege o așa echipă profesionistă la Spitalul Județean de Urgență: ” Eu nu am crezut niciodată în povestea că la Bistrița vin doar medicii nepricepuți sau care nu își găsesc altundeva de lucru. Eu am spus întodeauna că spitalul nostru trece peste media națională, iar faptul că la Bistrița nu vin decât repetenții sau nepricepuții, mi s-au părut remarci răutăcioase. Sunt bistrițean, născut, crescut aici, iar pe unii medici bistirțeni îi cunosc foarte bine, ca foști colegi de clasă sau școală. Faptul că unii dintre ei au decis ca după toate studiile făcute, să vină și să practice medicina la el acasă, nu înseamnă că este un medic rău, un repetent, ci un bistrițean care își iubește orașul.

Într-adevăr, au venit foarte mulți medici tineri și din alte localități, din Alba Iulia, din Sălaj sau Botoșani, toți fiind atrași de condițiile de muncă”, explică Lazany.

El susține faptul că SJU Bistrița a avut, la un moment dat, prin faptul că acest gen de unitate spitalicească a fost trecută în subordinea autorității județene. Deși, acest lucru s-a produs și în alte județe, respectivele spitale nu au ajuns la nivelul actual al Spitalului Județean de Urgență: ” Trebuie să ai echipă și partener pentru a putea duce o asemenea activitate, iar noi am găsit în Consiliul Județean, în președintele Radu Moldovan, cel care a înțeles perfect că sănătatea este un punct cheie. Nu există niciun proiect propus de noi plenului Consiliului Județean, consilierilor, indifferent de culoarea politică, care nu să nu fi fost votat, iar asta și rezultat al faptului că e vorba de proiecte fundamentate. Niciodată, dar niciodată nu am solicitat un echipament care să nu aibă utilitate practică sau vreo investiție fără finalitate”.

În acest context, Gabriel Lazany a dat și un exemplu, cel al supraetajării spitalului, adică am făcut încă două etaje, am pornit pe o alocare bugetară mică din banii Consiliului Județean, și, acum, știți bine unde am ajuns. La ora actuală avem un bloc operator care este numărul unu la nivel național”.

450 de operații se realizează lunar în noul bloc operator

” Asta înseamnă 450 de cetățeni ai județului care beneficiază de toate serviciile medicale ale blocului operator. Păi, ce investiție mai bună î nom și cu o asemenea finalitate mai poți avea?

Ați reușit să lucrați și să schimbați în bine comportamente, mentalități , ceea ce mă face să vă mai acord o bilă albă!

” Toate echipamentele medicale, cât ar fi ele de sofisticate, de complexe , rămân doar niște obiecte fără specialiști. Un labaroscop nu operează singur, un RMN nu știe să facă singur investigații. În spate la orice echipament stă un om. Obiectivul, punctual central al sistemului de sănătate este pacientul, iar acest lucru trebuie să îl înțeleagă toți cei care lucrează în sistem. Dacă nu ar fi pacientul, noi, ceilalți, indifferent pe ce treaptă a sistemului de sănătate ne aflăm, nu am exista. Și, atunci, nu este normal ca întreaga noastră atenție să o acordăm pacientului”, punctează Lazany.

El a arătat însă că acum este obligatorie schimbarea de mentalitate: ” Tot timpul, sănătatea publică a fost privită ca un fel de Cenușăreasă. Din punctul meu de vedere, sănătatea public are toate condițiile asigurate de stat pentru a oferi servicii medicale superioare, sistemului privat. Sistemul public beneficiază de o subvenție de 60% , subvenție care nu există în sistemul particular, avantaj, noi! O parte din investiții sunt finanțate de către Consiliul Județean, MInisterul Sănătății, în timp ce privatul poate atrage doar fonduri europene. Scopul nostrum este satisfacția pacientului, pe când, privatul, în afara acestui scop, el mai are nevoie de profit, asta pentru că totul se învârte în jurul banilor. În acest caz, toată plusvaloarea care se face la stat, trebuie să se regăsească în calitatea și profesionalismul actului medical. Dând și satisfacție pecuniară angajatului îl facem fericit. Dacă el e fericit, atunci și comportamentul cu pacientul va fi cu totul altul. Le tot spun că un zâmbet și un mulțumesc face mai mult, uneori, decât orice tratament medical.

Ce urmează la SJU Bistrița. Care vă sunt prioritățile?

” Trebuie finalizat tot ceea ce am început pe parte de reablitare a infrastructurii. Avem câteva proiecte care sunt realizate în parteneriat cu Consiliul Județean și cu bani europeni. Fiind vorba de proiecte europene, noi nu putem accesa direct, noi fiind o instituție subordonată Consiliului Județean. Concret: e vorba de reabilitarea Spitalului TBC, un proiect în valoare de 850 de mii de euro. Un proiect asemănător este cel pentru reabilitarea secției externe de pe strada Alba Iulia, admis deja pentru a primi finanțare europeană, valoarea lui fiind de peste 1,8 milioane de euro. Nu trebuie uitat aici de extinderea de la UPU, un proiect făcut tot cu ajutorul Consiliului Județean, în valoare de 3,7 milioane de euro. Să mai spun de realizarea unui alt proiect de suflet: amenajarea heliportului. La ora actuală avem deja studiul de fezabilitate, au fost aprobați toți indicatorii, am obținut culoarele de zbor de la Autoritatea Aviatică Civilă Română, urmează licitația pentru proiectare și execuție. Mai avem și un alt proiect, cu finanțare de la MInisterul Sănătății și, care vizează extinderea secției de Terapie Intensivă, valoarea acestuia fiind una uriașă: 14 milioane de lei, urmând să finaliyăm în acste zile, procedura de achiziție public pentru execuție”, explică Gabriel Lazany.

CT, RMN și Radioterapie dar și secții și specializări noi?

Da! Într-o lună de zile vor fi complet funcționale dotările primite de la Ministerul Sănătății, CT și RMN-ul. Cu siguranță, important este proiectul ce va fi realizat cu sprijinul primăriei Bistrița și a Consiliului Județean, Radioterapia. De asemenea, așa cum a mai transmis președintele Radu Moldovan, continuăm să ne dezvoltăm, să aducem noi specializări, așa că, în spatele spitalului vom construi un imobil unde vrem să dezvoltăm partea de neurochirurgie. Important este de știut că vom deschide o secție nouă de cardiologie intervențională, asta pentru ca pacienții cu infarct miocardic să nu mai trebuiască transportați la Tg. Mureș sau la Cluj. Mai mult, vrem să dezvoltăm partea de gastroenterologie.

După ce vom încheia toate aceste proiecte, vom putea spune că SJU Bistrița este complet reabilitat. Va urma munca de întreținere a tuturor echipamentelor medicale din dotare, anul acesta având doar din alocarile de la Consiliul Județean suma de 4,2 milioane de lei, cea mai mare parteb din ei, ducându-se către blocul operator, pentru că, acolo, indicele de complexitate a cazurilor a crescut enorm în ultimul timp. Se știe că indicele de complexitate, generează venituri, așa că acestea se întorc către spital. Oricum am face, toate aceste echipamente speciale nu sunt ferrite de uzură, iar în cazul blocului operator ele trebuiesc înlocuite atunci când se cere.

În loc de epilog

Ce transmit bistriţenilor ? Să aibă încredere în noi, în sistemul medical bistriţean. Lucrurile merg spre bine!