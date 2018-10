Vasile Silași: Nota pentru referendum nu o va deconta doar PSD-ul încreștinat prin tot felul de sfințiri și cruci transilvane, ci PNL dar și celelalte formațiuni politice

”Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim prosti. Ne cheamă să fim buni, blânzi şi cinstiţi, smeriţi cu inima, dar nu tâmpiţi”. Mi-ar fi plăcut să am eu puterea și înțelepciunea să pot spune un asemenea adevăr, dar este un citat din părintele Nicolae de la Rohia și, pe care îl găsiți în ”Jurnalul Fericirii”.

Am așteptat și am analizat la rece ceea ce s-a întâmplat în ultimele două zile în România, în județul Bistrița-Năsăud și văd că, contrar la ceea ce spune părintele Nicolae, noi am fost proști. Da, am fost proști toți cei care am crezut în acest referendum făcut pe genunchi, am crezut că asocierea lui Hristos cu Dragnea și cu PSD, o să fie de folos Bisericii Ortodoxe Române, creștinilor amenințați de homosexualii agresivi. Nu a mers, nu a ținut această poveste care nu a fost explicată cu credință adevărată, deși, o spun cu toată convingerea că nu era timpul, nu era vremea ei, mai ales că, din start, era un produs made in PSD cu suficient de multe semne de întrebare și care au pus electorii pe gânduri. Iar, PSD, nu mai este, în aceste moment, un negustor care să își mai poată vinde produsele, pentru că aceste produse nu există. Le-a făcut praf Liviu Dragnea, praf și pulbere, așa că, marele referendum, aruncat pe umerii BOR s-a transformat într-un lamentabil eșec. Am văzut că și Biserica Penticostală s-a implicat în acest spectacol grotesc, dar sunt sigur că cele două Biserici s-au băgat în această acțiune pur politică din rațiuni de credință!

Teama mea este că, nota pentru referendum nu o va deconta doar PSD-ul încreștinat prin tot felul de sfințiri și cruci transilvane, ci PNL dar și celelalte formațiuni politice, ceea ce nu ar fi corect deloc. Observ că PSD tace și face mai departe, ceea ce mă obligă să spun că, uneori, prostul nu e prost destul, dacă nu e și fudul.

Voi încheia tot cu un citat al părintelui Nicolae de la Rohia: ” Dumnezeu, printre altele, ne porunceşte să fim inteligenţi. (Pentru cine este înzestrat cu darul înţelegerii, prostia – măcar de la un anume punct încolo – e păcat: păcat de slăbiciune şi de lene, de nefolosire a talentului. “Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu… s-au ascuns”.) […]

Vasile Silași, primar al comunei Chiochiș, secretar general PNL BN