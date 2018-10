(FOTO) Părintele Ioan Dâmbu, sărbătorit la 30 de ani de activitate ca protopop al Năsăudului foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Joi, 11 octombrie, a fost o zi deosebită în Protopopiatul Ortodox al Năsăudului. După ce dimineață s-au întâlnit în cadrul conferinței preoțești de toamnă, ședință prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, de la orele amiezii preoții Țării Năsăudului, alături de invitați, l-au sărbătorit pe părintele protopop Ioan Dâmbu pentru pentru cele trei decenii de păstorire a Protopopiatului Năsădului. Evenimentul a fost găzduit de sala de conferinţe a Protopopiatului, în cadrul căruia a fost lansat volumul omagial ”30 de ani - un nou început. In honorem Protopop Ioan Dâmbu, la împlinirea a trei decenii de slujire ca protoiereu al Ţării Năsăudului”, volum omagial coordonat de preoții Paul Gavriloaie și Georgică Cira.

Lucrarea omagială adună reperele biografice ale protopopului Ioan Dâmbu, cuvinte de binecuvântare şi apreciere, evocări sau mărturii ale unor ierarhi de seamă ai Bisericii noastre Strămoşeşti: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului; ale unor cunoscuţi oameni de cultură ai neamului nostru românesc: Academicianul Ioan-Aurel Pop, Vasile Sebastian Dâncu, Teodor Baconschi; ale unor preoţi, profesori şi prieteni apropiaţi ai părintelului protopop. Ultima secţiune a volumului reprezintă o addenda şi cuprinde gânduri şi mărturii ale părintelui protopop Ioan Dâmbu, însoţite de o serie de fotografii din arhiva personală.

La festivitatea de lansare a acestei cărţi au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, teologul Radu Preda – directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, pr. prof. univ. Ioan Chirilă – preşedintele Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Discursurile invitaților de seamă au fost sugestive pentru caracterizarea preotului și omului Ioan Dâmbu.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei: ”Astăzi, în anul astral când România împlinește 100 de ani de existență, ne aducem aminte, în mod special de cei care, după vorbele apostolului Pavel, merită îndoită cinstirea pentru că s-au ostenit cu gândul gândul și cu învățătura, iar cinstirea deosebită i-o dăm părintelui protopop Ioan Dâmbu, la cei 30 de ani de misiune protopopească. Așa că, urarea pe care i-o fac eu e una biblică, e urarea Sfântului Ioan Teologul din a treia epistolă: - Bine să mergi cu sănătate, cum bine mergi cu sufletul. La mulți ani!”.

Părintele Ioan Pintea: ”Este un moment de emoție. Această carte despre protopopul Ioan Dâmbu, este una elegantă de o finețe aparte prin conținutul ei sincer, un conținut în care avem mult sentiment și multă admirație pentru părintele protopop, pentru lucrarea care o desfășoară, cu mult har, ca părinte și ca intelectual. Faptul că în cuprinsul acestei cărți regăsim semnături de prestigiu și mă gândesc aici în primul rând la Prefericitul Patriarh Daniel, la Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, la Înaltpreasfințitul Serafim, Mitropolitul Germaniei, la Preasfințitul Episcop vicar Vasile Someșanul, la academicianul Ioan Aurel Pop, la sociologul Vasile Sebastian Dâncu, și texte semnate de intelectuali de vază care militează pentru biserica noastră strămoșeacă ca Teodor Bachonschi, Radu Preda, Adrian Papahagi, Dorin Todoran, Aurel Sasu, Dan Ceachir, Ioan Chirilă și foarte mulți alți intelectuali ai bisericii. Sunt foarte mulți colegi ai părintelui protopop Ioan Dambu care semnează texte calde, evocatoare, toate constituind un portret povestit despre părintele protopop Ioan Dâmbu. Țin să-l felicit pe părintele Georgică Cira și pe părintele Paul Gavriloaie pentru inițierea acestui proiect aniversar ce produce, iată, atâta bucurie”

Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău a spus că ”dincolo de acest elogiu, cred că aceste cărți ar trebui să fie un fel de oglindă, de portret al unei generații de excepție”, teologul Radu Preda a subliniat că apreciază la părintele protopop Ioan Dâmbu actualitatea și realismul de care dă dovadă, iar pr. prof. univ. Ioan Chirilă a descris un portret al celui sărbătorit.

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan: ”Țin să aduc sincere felicitări pentru inițiativa plină de conținut a preoților Georgică Cira și Paul Gavriloaie, pe deplin de acest om minunat, elegant și de caracter, de acest om al lui Dumnezeu care este părintele protopop Ioan Dâmbu. (...) De-a lungul anilor în care am fost și adversari politici, am remarcat la părintele protopop Ioan Dâmbu calitatea de a uni oamenii, o calitate de care românii ar avea azi mare nevoie, fiindcă, după umila mea părere, cred că la această oră țara noastră e mai dezbinată ca niciodată. (...) La sugestia adresată mie de un prieten comun vin și spun: părinte protopop vă rog să vă dedicați mai mult timp scrisului, pentru ca generațiile ce vin să cunoască istoria acestor frumoase meleaguri din ultimele decenii prin contribuția dumneavoastră. Nu pot decât să-mi scot pălăria în fața omului și preotului Ioan Dâmbu și să vă spun cu toată sinceritatea că sunt onorat de prietenia dumneavoastră”.

Vădit impresionat de cele spuse de antevorbitori, părintele protopop Ioan Dâmbu a încercat să-și ascundă emoțiile cu umoru-i fin, binecunoscut: ”Sunt copleșit, mărturisesc, de câte cuvinte de laude despre mine am auzit și le-am citit între scoarțele acestei cărți. Vă mulțumesc tuturor ce ați semnat aici și chiar ați încercat să mă convingeți că e chiar așa. Eu cred că e chiar așa! Pentru că cred în dumneavostră, cred în dragostea ce-o aveți în mine și față de biserică, în primul rând. Așa că m-ați convins să cred, deși au fost gânduri prea multe și prea copleșitoare. Vă mărturisesc, sincer, că în viața mea n-am pățit așa ceva! Sunt cuvinte care mă onorează și mă obligă în continuare”.

Mândrindu-se cu generația sa de excepție părintele protopop Ioan Dâmbu a ținut să amintească că s-a împlinit datorită preoților, credincioșilor și marilor ierarhi. ”Am ajuns protopop la 36 de ani și iată că au trecut de atunci trei decenii și recunosc în fața lui Dumnezeu că am împlinit și m-am împlinit. M-am împlinit datorită preoților și credincioșilor, dar și marilor ierarhi pe care i-am avut și pe care-i pomenesc nu doar în altar ci, odată cu părinții mei, și în rugăciunile mele particulare. (...) Avem bucuria, dată tuturor de Dumnezeu, să fim sub oblăduirea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, un om de o blândețe nepământeană, cu dragoste față de Dumnezeu și față de biserică. Înalt prea sfințite stăpâne vă sărut mână cu respect și cu dragoste și mă bucur că Dumnezeu a dat un ierarh bisericii și mie un ierarh ca sfinția voastră. Sunt cuvinte adevărate iar acel adevărul nu are grade de comparație!”. (...) Îmi îndeplinesc misia cu dragoste față de preoți, față de care am o stimă fără margini. Datorită dumneavoastră, iubiți frați preoți de ieri și de azi, am ajuns să fiu elogiat atât de mult astăzi. Voi, care duceți lumea mai departe și mă faceți de-atâtea ori și să fiu și să fac. Vă mulțumesc!”