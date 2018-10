Elevi și dascăli de la Liceul Tehnologic Feldru, dezbatere cu preotul satului despre problemele comunității în an Centenar

În acest an special pentru țara noastră, Liceul Tehnologic Feldru desfășoară un proiect educațional intitulat sugestiv "Purtăm România în suflet”, activitate încadrată Centenarului Marii Uniri. Una dintre etapele acestui demers educațional s-a derulat miercuri, atunci când elevi și cadre didactice s-au întâlnit cu părintele Ioan Clapa. Despre această întâlnirea ne-a povestit profesoara Claudia Porțiuș, cea care alături de profesorii Narcisa Costinași și Gabriel Nechiti, a fost organizatoarea discuțiilor. ”Povestea noastră este povestea țării noastre. Cum am putea să ne gândim la o poveste frumoasă a țării noastre fără Dumnezeu? De aceea, am dorit să desfășurăm această activitate la biserică. Rugăciunea și cântecele au conturat minunat activitatea și concluzia la care s-a ajuns este următoarea: dacă în urmă cu 100 de ani străbunii noștri doreau unirea tuturor românilor într-un singur stat, acum, în an centenar, s-ajuns la o concluzie interesantă că unirea familiei este ceea ce ne lipsește. O idee venită din opiniile copiilor și conturată prin cuvinte înțelepte de părintele Ioan Clapa, căruia îi mulțumim pe această cale pentru colaborarea deosebită și nu în ultimul rând pentru darurile cu care i-a răsplătit pe copii”, a dezvăluit profesoara Claudia Porțiuș.