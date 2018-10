(FOTO) La Muzeul Grăniceresc Năsăudean, spectacol de poezie și muzică în care s-a oglindit frumosul din suflet, grație Cameliei Radulian și Dan Pantiș foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Un spectacol încărcat de emoție pură și rafinament. Asta a adus în seara de vineri, Camelia Radulian - ”femeia poem”, și cantautorul de muzică folk Dan Pantiș, la Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Mobilizate de aceeași inepuizabilă și distinsă Iulia Ionela Dragu, doamnele și domnișoarele Clubului Femeilor Solidare din Năsăud și-au adus o contribuție lăudabilă la reușita evenimentului artistic, prin recreerea atmosferei vestimentare a anilor ”20, de-altfel tema spectacolului intitulat ”Oglinzi”.

Manifestarea a fost caracterizată cum nu se poate mai bine în discursul Cameliei Radulian: ”Mulțumim din suflet Clubului Femeilor Solidare, mulțumim din suflet gazdelor noastre atât de generoase din orașul Năsăud, care, iată, ne-au primit cu atâta căldură în acest splendid muzeu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor sunteți absolut fabuloși pentru că îmi dau seama că a fost un efort de organizare colosal și nu vă pot spune în cuvinte cât sunt de impresionată de felul în care ați înțeles să răspundeți invitației noastre de a intra în aceste Oglinzi, îmbrăcați foarte frumos, pentru a merge împreună să scriem o poveste întâmplată cândva în 1920. Felicitări, Iulia pentru felul în care te-ai descurcat, nu știu ce baghetă magică ai folosit pentru a crea această atmosferă, și vă mulțumesc pentru felul cum ați primit Oglinzile noastre la dumneavoastră în suflet. Oglinzile sunt de fapt cioburi de memorie sunt un alt ego în care ne regăsim pe noi sau regăsim oameni de lângă noi, sunt frânturi de viață pe care le-am trăit, le-am pierdut ori numai le-am ascuns undeva într-un colț de memorie. Uneori simțim nevoia să ne recuperăm acele cioburi, să le unim și să facem o oglindă. Astăzi am recuperat un timp în care nu am fost niciodată dar ne putem întreba: oare cum aș fi fost dacă aș fi trăit în acele timpuri. Iată că noi am recuperat, în această seară, o bucată de viață pe care n-am trăit-o dar pe care am fi vrut poate s-o trăim, în care ne regăsim, ne oglindim pe noi sau întâmplări ale altor oameni: o mână tremurând pe un pian, pe o carte, o mână încleștată, o lacrimă într-un colț de ochi, o iubire care s-a stins însă ne mai bântuie, din când în când, în momente de singurătate, un om care a plecat și ne privește de undeva de sus. Toți avem lucruri pe care să ni le amintim cu drag sau cu durere sau cu nostalgie sau lucruri pe care am fi vrut să le trăim și nu am putut să le trăim niciodată. Important a fost faptul că am încercat și îmi place să cred că am reușit să trăim și reclădim lucruri frumoase. Poate plecăm purificați de aici, chiar dacă a trebuit să trecem prin lacrimi, prin furtuni emoționale, însă important a fost că am trecut împreună, cu sufletele unele lângă altele. Vă mulțumim, încă o dată!”

Trebuie menționat faptul invitați în spectacolul de suflet cu muzică şi poezie de calitate au fost profesorii Emanuel Ungureanu și Iulia Ficior, precum și elevul Cătălin Mureșan. Notabil este și faptul că prezența Cameliei Radulian și a lui Dan Pantiș la Năsăud nu a avut deloc un scop mercantil, mai mult artiștii suportându-și din propriul buzunar cheluielile de deplasare.