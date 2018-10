TINERI DE CARE AVEM NEVOIE: Oana și Denis, salvatori din pasiune la ISU Bistrița-Năsăud

TINERII CARE NE TREBUIE: Oana și Denis, voluntari prin pasiune la ISU Bistrița-Năsăud!

Doi tineri din Bistrița, elevi în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, au ales să-și dedice timpul liber voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Astfel, după orele de curs și în weekend, atunci când sunt solicitați, Oana Costinași și Denis Gherasim participă la activitățile pentru voluntari ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița. Pentru a fi voluntari ISU, cei doi tineri au urmat cursurile Programului ,,Voluntar din pasiune” organizate de instituție și, mai apoi, au absolvit, în vacanța din această vară, cursurile de ,,Paramedic” organizate la sediul ISU Cluj (pentru fete) și ISU Oradea (pentru băieți).

,,Pot spune că, încă de la o vârstă fragedă, m-a preocupat ideea de a învăța cum să procedez în cazul unor situații de urgență. La începutul acestui an, am aflat că Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița organizează un curs de pregătire a voluntarilor și, astfel, am ales să-mi sacrific timpul liber pentru a acumula cunoștințe în acest domeniu. Odată cu terminarea celor două cursuri, atât cel menționat mai sus, cât și cel de ,,Paramedic" de la Cluj-Napoca, am încercat să particip la cât mai multe evenimente, la care am fost solicitată de ISU Bistrița. Având în vedere că nu am încă 18 ani, vârsta nu-mi permite să activez pe echipajul de prim-ajutor, dar cu siguranță, după împlinirea vârstei de 18 ani voi activa de fiecare dată când timpul îmi va permite. Sentimentul pe care îl ai atunci când o persoană îți mulțumește din suflet contează mai mult decât orice în acel moment. Îmi doresc o cariera in domeniul medical deoarece pasiunea m-a adus aici și am realizat că este ceea ce-mi doresc cu adevărat în viitor” ne-a declarat Oana Costinași, unul dintre tinerii orașului nostru care își dedică timpul liber comunității din care face parte.

La rândul lui, Denis Gherasim, ne spune că a început mai repede voluntariatul, și, pe lângă ISU Bistrița, mai activează ca voluntar la Serviciul Județean de Ambulanță și la Crucea Roșie. A obținut și el calificarea de ,,Paramedic” la cursul din vacanța de vară, desfășurat la ISU Oradea, iar în viitor ar vrea să urmeze o școala de subofițeri în doemniul situațiilor de urgență și, mai apoi, cursurile unei școli postliceale de asistent medical. Până atunci face voluntariat la cele trei instituții menționate anterior și participă la întâlniri cu elevi din școlile bistrițeni pe care încearcă să-I încurajeze să devină voluntari sau măcar să învețe cum pot să salveze viața cuiva aflat într-o situație deosebită. Ultima activitate de acest gen s-a desfășurat ieri, la Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, Denis explicându-le aceste lucruri colegilor din clasa a XI-a G care s-au arătat preocupați de subiect. ,,Faptul că poti salva vieți, iar pe urmă să auzi un ,,mulțumesc”, reprezintă răsplata supremă de care poți avea parte în acest domeniu” ne spune Denis Gherasim.

Pe lângă cei doi tineri voluntari, alți patru elevi ai Colegiului Tehnic Infoel Bistrița au absolvit Programul ,,Voluntar din pasiune”, seria a treia, desfășurat de Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Bistrița.

Cristina RUSU

Sursă foto: ISU Bistrița