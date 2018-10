De vorbă cu Nicolae Micu despre perioada de aur a handbalului năsăudean foto: Mesagerul de BN

Chiar dacă acum e aproape doar o amintire frumoasă, handbalul din orașul Năsăud a avut momentele sale de glorie atât la băieți, cât și la fete, toate legate de numele unui profesor de sport respectat în Țara Năsăudului, și anume: Horia Ștefănescu de la Liceul ”George Coșbuc”.Dacă în primăvară acestui an am trecut în revistă echipa de fete a liceului de elită năsăudean ( http://www.mesagerul.ro/2018/04/26/o-jumatate-de-secol-de-cand-liceul-ge... ), pentru astăzi m-am gândit să aduc în actualitate povestea băieților, care, acum o jumătate de secol, au promovat pentru prima dată în divizia națională de juniori. Ghid în această incursiune mi-a fost maistrul pensionar Nicolae Micu, cel care la vremea respectivă era portarul titular al formației liceului ”Coșbuc”.

”Prin devotament și tact, profesorul Horia Ștefănescu a reușit să închege în 1968 o formație ce a făcut performanță pentru Năsăud. Era în iulie 1968, când am participat cu această echipă de tineri a Școlii Sprtive Năsăud la turneul de calificare a campionatului național de juniori, competiție ce tocmai fusese înființată. S-a jucat la Oradea, și am reușit să ne clasăm primii într-o întrecere cu cei din Jibou, Odorheiul Secuiesc, Carei, Cristuru Secuiesc și Timișoara, astfel că în toamnă am început campionatul național creeând emulație la nivelul Năsăudului, lumea îngesuindu-se să ne vadă pe terenul din partea vestică a liceului ”George Coșbuc”. Primul meci din Seria Nord l-am jucat împotriva Școlii Sportive Bistrița, un derby local mult așteptat, jucat între ”lapte acru” - așa cum erau porecliți năsăudenii, și ”marmelada” - supranumele bistrițenilor căpătat de la fabrica de profil din orașul reședință de județ. I-am învins-o cu 12-10, într-o partidă în care am apărat șasee lovituri de pedeapsă. La finalul primei ediții a campionatului am reușit un onorabil loc patru, într-o seria în care jucau formații din Cluj, Bistrița, Târgu Mureș, Baia Mare, Odorheiu Secuiesc, Carei, Jibou. Echipa de handbal a Năsăudului îi avea în componență pe: subsemnatul și Vasile Șerban - portari, iar jucători - Emil Telcean, Teodor Oprea, Viorel Secheli, Gicu Catarig, Nelu Ani, Ghiți Suciu, Florin Șteopan, Radu Șteopan, Mircea Urâte, Radu Sonea, Lică Sângeorzan, Gelu Bodea, Liviuț Rebreanu, ulterior din echipă mai făcând parte Adi Harap, Grigore Uiuiu, Tavi Danciu, Silviu Floroaie, Eugen Andronesi și Viorel Mihalca, echipa avându-l antrenor pe Horia Ștefănescu și delegat pe Lulu Silaghi. Am jucat mai bine de un deceniu cu această formație și am reușit să nu ne facem de rușine. În toamna lui 1970, am avut onoare să deschidem tradiționalul turneu de handbal ”Trofeul Carpați” de la Cluj-Napoca, iar în 1971, într-o premieră pentru Năsăud, ne-au vizitat echipele de handbal, atât la băieți cât și la fete, din orașul cehoslovac Kosice. Era o perioadă în care sportul și cultura erau primordiale pentru Năsăud, într-o emulație benefică pentru frumoasa nostră localitate. Pe această cale, țin să-i mulțumesc profesorului Horia Ștefănescu, pentru faptul că ne-a modelat caracterele într-un mod onest, sănătos și responsabil, mulți dintre foștii săi elevi devenind profesori de sport”, ne-a depănat Nicolae Micu.