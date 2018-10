Incendiile de vegetație, la ordinea zilei

Duminică și luni, pompierii din Bistrița-Năsăud s-au confruntat cu trei incendii de vegetație uscată. Primul s-a înregistrat duuminică după-amiază în Crainimăt, urmate de alte două în cursul zilei de luni: incendiu de vegetație și lan de porumb la Corvinești, și incendiu de vegetație într-o grădină din Uriu, ambele semnalate prin 112 în jurul orei 14.00.

Nu este prima dată când curățenia de toamnă se transformă în incendiu, pentru reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bistrița” astfel de intervenții devenind aproape o rutină în această perioadă.

Pompierii reamintesc cetățenilor câteva măsuri de prevenire a unor astfel de evenimente:

- Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;

- Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

- Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;

- Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă;

- Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;

- Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).