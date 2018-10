PSD va avea mari surprize din partea PNL în ceea ce privește candidații pe care îi vom propune la primăria municipiului Bistrița sau la fotoliul de președinte al Consiliului Județean.

Robert Sighiartău. Secretar general al PNL, deputat de Bistriţa-Năsăud.Considerat o „rara avis” la Bistriţa, parlamentarul liberal s-a concentrat, în ultimii doi ani, asupra politicilor macro, încercând să facă faţă, alături de Ludovic Orban şi susţinătorii aestuia din PNL, la asaltul grupurilor dizidente din această formaţiune politică.

Cât de pregătit este PNL pentru cei doi ani electorali care se văd deja la orizont?

Robert Sighiartău: „ Am încercat să stingem toate animozităţiile din organizaţiile locale, asta pentru a putea pleca la drum împăcaţi, cu un partid pacificat şi deplin pregătit pentru bătăliile electorale care urmează. Noi, PNL am pus, întodeauna preţ pe organizare. În acest sens, încă de la începutul anului, partidul nostru a adoptat o serie de criterii şi, în care, există obiective de îndeplinit pentru fiecare structură judeţeană. Avem nevoie de organizaţii locale puternice, de oameni în fiecare secţie de votare, asta pentru a opri orice mod de fraudare a viitoarelor alegeri.

Aţi fixat vreun target pentru organizaţiile judeţene pentru euroalegeri?

Nu există stabilit un obiectiv , pentru că preşedintele Ludovic Orban, conducerea PNL, este decisă să obțină un scor cât mai bun la alegerile europarlamentare, cât mai ales, câștigarea celor prezidenţiale, locale cât şi parlamentare. Cu siguranţă, după ce vom avea un sondaj, o cercetare sociologică, vom vedea exact cum stau filialele, după care vom fixa pentru fiecare organizaţie judeţeană un target. Vor exista discuţii cu fiecare filială în parte, cu liderii de opinie, cu preşedinţii, după care, vom fixa obiectivul care trebuie îndeplinit. Miza alegerilor este o poziţionare cât mai bună a PNL faţă de partidele NePSD, care numai de dreapta nu sunt, ele fiind de stânga. De fapt, euroalegerile sunt şi un prim test al echipelor din filiale în perspectiva prezidenţialelor, alegeri care vor decide traiectoria României pentru următoarele decenii: vest sau est!

Cum arată profilul candidatului la primăria Bistrița sau la Consiliul Județean?

Cu siguranță că avem deja acest profil, iar desemnarea candidatului la primăria Bistrița este o chestiune extrem de importantă pentru actuala conducere a PNL. Vă pot spune că PSD va avea mari surprize din partea noastră în ceea ce privește candidații pe care îi vom propune la primăria municipiului Bistrița sau la fotoliul de președinte al Consiliului Județean. Nu este niciun secret că, obiectivul principal al partidului nostru este câștigarea primăriei Bistrița și instalarea unui președinte liberal la cârma județului.

Unii și alții spun că PNL nu ar vea potențial pentru a câștiga alegerile care bat la ușă! Cum comentați!

Am auzit și eu povestea asta, dar vă asigur că este obiecitvul meu personal, în calitate de secretar general al PNL, ca primăria Bistrița să aibă din 2020 un primar liberal, un om harnic și dedicat comunității care l-a ales. Vrem și trebuie să ne aliniem și noi celor din Oradea, Cluj sau chiar Blaj.

Sunteți nemulțumit de modul în care primarul Crețu manageriază orașul?

Of, da, nu doar nemulțumit! Sunt dezamăgit pentru că marea lor parte, orașele din zona de Nord-Vest au intrat pe o direcție clară a europenizării, a unei dezvoltări cât se poate de vizibile, exemplul municipiului Oradea fiind elocvent, pe când, la Bistrița, nu a existat o prioritizare a investițiilor, orașul suferind mult la capitolul infrastructură. Mai mult, indiferența cu care autoritatea locală tratează problema tinerilor, a avut drept consecință o migrare a tinerilor spre alte orașe, în special la Cluj-Napoca. Aici, la Bistrița, nu există potențial de dezvoltare, o viziune pe termen mediu și lung. E trist că, încă suntem la acest nivel!

Bun! Care sunt perspectivele și opțiunile politice ale deputatului Robert Sighiartău?

Eu am primit un mandat din partea cetățenilor din Bistrița-Năsăud pentru a îi reprezenta în calitate de deputat în Parlamentul României. Am încercat să îi reprezint cu onoare, demnitate și respect. Nu pot să spun ce am să fac în 2020, asta, mai ales, consecință a volatilității scenei politice din România, dar vă asigur că principalul meu obiectiv va rămâne tot cetățeanul din Bistrița-Năsăud.