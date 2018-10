Șahiștii bistrițeni, locul 7 la naționalele pe echipe de seniori în Divizia A

Șahiștii bistrițeni, locul 7 la naționalele de șah pe echipe de seniori în Divizia A

În perioada 7-15 octombrie 2018 a avut loc la Gilău campionatul național de șah pe echipe de seniori divizia A, în organizarea Federației Române de Șah și Asociației Județene de Șah Cluj. Printre participante s-a aflat și Asociația Sah Club Bistrița, aflată la participarea cu numărul 10 la campionatele naționale pe echipe, începând cu anul 2009. Șahiștii bistrițeni și-au îndeplinit obiectivul de a se menține în Divizia A, ocupând la final locul 7.

Iata componenta echipei bistritene si clasamentul final:

4. Șah Club Bistrița (Media Rtg.:2016 / TB1: 6 / TB2: 0) Capitan: Rusan Paul

Masa Numele Rtg. FED Fide ID Pct. Nr. partide

1 FM Rusan Paul-Cristian 2143 ROU 1209191

3,0 8,0

2 CM Nedelea Ariton-Vasile 2172 ROU 13902741

4,5 8,0

3 I Chima Radu-Niculin 2097 ROU 1224204

4,0 8,0

4 I Balint Gyorgy 1933 ROU 1231413

1,0 6,0

5 I Rauca Horatiu-Augustin 1879 ROU 1205420

3,0 6,0

6 I Zogorean Petru 1871 ROU 1231421

1,0 4,0

7 WCM Balan Briana-Cleopatra 1723 ROU 1237551

3,5 8,0

Diagrama actuala

Loc Echipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TB1 TB2 TB3

1 Prologos - Șah Club Oltenia * 3 3½ 4 4 3½ 5 4½ 5½ 15 0 33,0

2 CS Smart Galați 3 * 3 4 4 3½ 4 3½ 6 14 0 31,0

3 CSM Cluj-Napoca 2½ 3 * 2½ 3½ 4½ 4½ 4 6 11 0 30,5

4 CS Ineu 2 2 3½ * 3½ 3 2½ 3 4½ 8 0 24,0

5 CSU Arad 2 2 2½ 2½ * 3½ 3½ 3 4 7 2 23,0

6 CS Muncitorul Reșița 2½ 2½ 1½ 3 2½ * 3½ 3½ 4½ 7 0 23,5

7 Șah Club Bistrița 1 2 1½ 3½ 2½ 2½ * 3½ 3½ 6 0 20,0

8 CSU Târgoviște 1½ 2½ 2 3 3 2½ 2½ * 3½ 4 0 20,5

9 CSS Viitorul Cluj ½ 0 0 1½ 2 1½ 2½ 2½ * 0 0 10,5



Primele doua echipe clasate s-au calificat în superligă și ultimele 2 au retrogradat în divizia B.

”Cu putina sansa si o concentrare mai buna in momemtele critice din meciurile cu echipele din Resita si Arad pierdute ambele la limita,puteam obtine chiar un loc 4.

Echipa noastra va juca pentru al treilea an la rand in divizia A ,editia 2019. Multumim sponsorilor care au facut posibila participarea echipei bistritene la aceasta competitie de prestigiu: Roxana SRL,Clubul Lions Bistrita,Tub Integral SRL si Asociatia Celtic Transilvania”

Maestru FIDE,

Rusan Paul-Cristian