Vasile Borș: Pregătim un cinematograf 3 D și un pod de fier unic în comunele din Transilvania. Proiectele derulate în Maieru trec de 14 milioane de euro

Vasile Borș. Primarul care cântă ”Dumnezeiește” pricesne și doine. Primarul-preot , Vasile Borș, dovedește că știe care sunt drumurile sigure din labirintul și hățișul administrației publice locale, pentru că, altfel, nu se pot explica multitudinea de proiecte pe care le derulează, doar pentru următorii doi ani, valoarea acestora ridicându-se la peste 19 milioane de euro.La ora actuală, motto-ul lui Vasile Borș este următorul: Maieru este pentru mine cel mai important loc de pe pământ!



Revenit în iunie 2016 în funcția de primar al comunei Maieru, Vasile Borș a reușit să depună proiecte pe tot ce se poate finanța de la Comisia Europeană pe zona rurală: ” Revenirea mea în funcția de primar al comunei Maieru a fost o chestiune benefică pentru măierenii mei, deoarece la scurt timp după victoria în alegeri, am reușit să aduc noi și noi investiții către această frumoasă și mare localitate din județul Bistrița-Năsăud. Tot odată, am depus tot ceea ce s-a putut depune pe fonduri europene, neratând nimic din ceea ce s-a putut finanța pe zona rurală Am realizat pe PNDL două poduri, valoarea investiției fiind de 100 de mii de euro, dar, comuna Maieru nu a avut pe acest Program Național de Dezvoltare Locală foarte multe finanțări, așa cum au alte primării, cred că suma totală nu depășește 6 milioane de lei”, explică Borș.

Podul unicat din Maieru

Contextual, Vasile Borș confirmă faptul că, în prezent, derulează proiectul unui pod unicat în Transilvania, fiind vorba de o structură de 158 de tone de metal de grinzi arcuite și care va deveni operabilă în cel mult două luni de zile. Costul total al investiției este de peste 500 de mii de euro: ” Ceea ce avem în derulare la ora actuală, sigur, unul din contractele de finanțare a fost semnat în 2017, dar au durat foarte mult licitațiile, sistemul de achiziții publice fiind foarte greoi, birocrația fiind cea care ucide orice dezvoltare a României. Mai avem proiectul pe Master Planul județean cu un rest de 2 milioane de euro, o altă canalizare și o aducțiune de apă. Mai avem rămas pentru asfaltări, aproape 1 milion de euro. În cazul acesta, ținem banii în cont de un an și jumătate, asta pentru că, trebuie să facem canalizarea. De asemenea, mai avem în proceduri de licitație niște proiecte în valoare de 4 milioane de euro, două vizează niște drumuri forestiere, un altul asfaltarea unor străzi interne prin comună”, explică edilul din Maieru.

Borș vrea să unească valea Someșului cu cea a Ilvelor

Un proiect important pentru primarul Vasile Borș este drumul care va lega valea Someșului de cea a Ilvelor prin Poiana Ilvei: ” Va fi cea mai scurtă legătură dintre Someș și Ilve. Deocamdată am amenajat un drum de pământ, trecerea făcându-se în vreo 6 minute. Sunt sigur că va conta foarte mult acest drum, chiar și în ceea ce privește dezvoltarea zonei”, spune Borș.

Cinematograf 3 D

Maieru este pe cale să devină prima localitate din mediul rural al judeţului care redeschide un cinematograf. O confirmă primarul Vasile Borș, care vorbeşte despre un proiect finanţat din fonduri europene. „Este vorba de o investiţie de 500.000 de euro pentru modernizarea Căminului Cultural, acesta urmând să funcţioneze și ca sală de cinematograf. Investiţia se derulează prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Am avut vizita în teren, lucrurile sunt OK, fiind la un pas să obţinem finanţarea dorită. Proiectul respectiv prevede inclusiv achiziţionarea de aparatură pentru proiecţia de filme. E primul proiect pe bani europeni din România din zona rurală cu aparatură pentru 3 D. Sunt sigur că vorbim de o investiție care își va dovedi rentabilitatea, asta pentru că foarte mulți tineri vor veni să vadă un film, mai ales că, acasă, intervine plictiseala”.

Tot odată, primăria Maieru mai va construi o grădiniță, costul investiției fiind de 500 de mii de euro, urmând ca această instituție pentru preșcolari, să fie transformată într-una cu program prelungit: ” Se dorește acest lucru”, spune Borș. ” Mai avem în evaluare un alt proiect, valoarea acestuia fiind de peste 19 milioane de lei. În principiu, e vorba de încălzire pe biomasă a tuturor instituțiilor din localitate”. Întrebat la ce sumă s-ar ridica investițiile în Maieru pentru următorii doi ani, Vasile Borș vorbește de peste 2 milioane de euro.

Care sunt perspectivele dumneavoastră și ale acestei comune pentru anii următori?

Din punct de vedere personal, vă pot spune că nu mai îmi doresc să ajung nici președinte de Consiliu Județean dar nici parlamentar. Pur și simplu, la cei 52 de ani ai mei, concluzia e una singură: Maieru este pentru mine cel mai important loc de pe pământ!