Nu neglijați! Minorii trebuie să aibă carte de identitate de la 14 ani.

Serviciul Evidența Persoanelor al municipiului Bistriţa, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, continuă campania de punere în legalitate a persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu deţin acte de identitate.În acest sens, sunt reamintite următoarele:

Cartea de identitate se eliberează începând cu vârsta de 14 ani şi are valabilitate timp de 4 ani. Minorul care a împlinit 14 ani, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite eliberarea cărţii de identitate, prezentându-se la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bistriţa, din Piaţa Centrală nr. 2, cu următoarele documente:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor şi părinte sau de reprezentantul legal numai în faţa funcţionarului care o primeşte;

- certificatul de naştere, original şi copie;

- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

- documentul cu care părintele / reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).

De reţinut este faptul că eliberarea primei cărţi de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

În conformitate cu prevederile legale, domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament. În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii. Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, este necesară declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată în faţa funcţionarului de la ghişeu, iar în situaţia în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Pentru minorii care la împlinirea vârstei de 14 ani se găsesc internaţi, în condiţiile legii, se vor elibera acte de identitate la solicitarea scrisă a administraţiei acestor instituţii. Menţionăm că pentru această categorie de minori, șeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate, la solicitarea scrisă a instituţiei de ocrotire şi protecţie socială.

Nerespectarea obligației de a solicita eliberarea primei cărți de identitate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 40 lei la 80 lei.

Pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea actului de identitate deși au împlinit vârsta de 14 ani, Serviciul Evidenţa Persoanelor al municipiului Bistriţa va solicita și sprijinul Inspectoratului Şcolar al judeţului Bistriţa-Năsăud, instituţie căreia îi vor fi transmise toate informaţiile necesare, cu rugămintea de a asigura propagarea lor în toate unităţile şcolare.