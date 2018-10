Călin Popescu Tăriceanu:” ALDE va avea propria listă la alegerile europarlamentare (…) USR nu e partid liberal, ei sunt neomarxiști! Este replica tăioasă dată lui Cristian Ghinea

Prezent la ședința Ligii Aleșilor Locali, la Bistrița fiind prezenți peste 100 de primari, consilieri locali și județeni ALDE, președintele Călin Popescu Tăriceanu a vorbit în cadrul unei conferințe de presă și de strategia liberal-democrată în ceea ce privește pregătirea euroalegerilor.Întrebat dacă există posibilitatea unor liste comune cu PSD, actualul partener de guvernare al ALDE, Tăriceanu a spus că partidul pe care îl conduce va avea listă proprie la alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe data de 26 mai 2019: ” Noi vom face propria noastră listă. Vom vedea mai încolo, poate în iarnă, dacă vom merge separat sau pe liste comune cu PSD”, a spus liderul ALDE.

În ceea ce privește viitoarea listă ALDE pentru euroalegeri, Călin Popescu Tăriceanu a explicat că există o serie de criterii pe care fiecare din viitorii candidați trebuie să le îndeplinească. El nu a exclus însă ca Norica Nicolai, Renate Weber, membre în momentul de față al Parlamentului European, să primească locuri eligibile: ” Nu poate decât să mă bucure faptul că atât Norica Nicolai dar și Renate Weber și-au exprimat dorința de-a intra pe listele ALDE. De asemenea, pe lista noastră pentru Bruxelles, mai îl avem pe Daniel Barbu, fost ministru al Culturii, actual președinte al AEP, pe Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor, dar mai sunt și alții”, spune președintele Senatului.

În aceiași ordine de idei, Tăriceanu a replicat tăios la o declarație făcută la Bistrița de vicepreședintelui USR, Cristian Ghinea, care a susținut că ALDE România ar putea fi exclusă din grupul european liberal ALDE, fiind pusă pe ordinea de zi a acestei formațiuni europene o moțiune în acest sens, moțiune propusă de Partidul Ciudadanos din Spania, la cererea USR.

Despre Ghinea, Tăriceanu a afirmat faptul că vicepreședintele USR „are un discurs de o calitate foarte proastă, parcă a fost și ministru, nu știu cum a ajuns acolo”. În schimb, poziția lui Tăriceanu față de USR a fost una mult mai tăioasă:

„USR-ul nu au o problemă ideologică, ei nu merg la ALDE să adere pentru că sunt liberali, deoarece ei NU sunt liberali, ei sunt un partid de formă neomarxistă, care desconsideră profund democrația, principiile democrartice și regulile democratice. Acțiunea politică, pentru ei, se duce pe stradă, în piețe, pe holurile Parlamentului, ne tăvălim, facem circ. Modelul acesta spre anarhie este tipic acestor partide de factură neomarxistă” - a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.

Acesta a demontat informația prin care ALDE România ar risca excluderea din grupul european liberal, declarând că intențiile USR de a accede în acest grup au fost tranșate deja, aceștia fiind refuzați de liderii europeni:

„În luna aprilie a acestui an a venit o delegație a ALDE în România cu care ne-am întâlnit și am avut lungi discuții. Această delegație a avut o întâlnire și cu USR, care își dorea să adere la ALDE. Raportul ALDE la reîntorcerea acestora la Bruxelles a fost ca în urma discuțiilor pe care le-au avut în România, ALDE România rămâne membru, iar USR-ul nu intră! USR-ul, văzând că are porțile închise la ALDE Europa, a început să bată la alte porți” – a tranșat Tăriceanu subiectul excluderii ALDE din formațiunea europeană de la care și-a împrumutat numele.