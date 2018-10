(FOTO) Memorialul ”Maria Cioncan”, sărbătoarea atletismului, la Maieru foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

La Maieru s-a desfăşurat, sâmbătă, cea de-a XI-a ediţie a crosului şcolar organizat în memoria celebrei şi regretatei atlete Maria Cioncan, care a câştigat medalia de bronz la proba de 1.500 de metri de la Olimpiada din 2004 de la Atena, a cărei viaţă s-a sfârşit prematur într-un accident rutier în Bulgaria, în 2007, la 29 de ani neîmpliniţi. Pe o vreme superbă, aprope o mie de copii și tineri din trei judeţe au dorit să-i aducă încă un omagiu măierencei care, în culmea gloriei sportive, a trecut la cele veşnice. Ca de obicei, de la eveniment nu a lipsit Ştefan Beregszaszy, antrenorul hunedorean care a modelat şi a marcat traseul sportivei de performanţă, ce acum veghează comuna de la înălţimea unui bust.Cea mai de amploare manifestare sportivă de masă de pe Valea Someşului a adunat la linia de start elevi și sportivi din Bistriţa-Năsăud, Hunedoara şi Maramureş. Copii și tinerii au alergat au alergat între 600 m și 1.500 m. Pentru al doilea an consecutiv s-a alergat și la categoria Open, deschisă celor peste 18 ani. Altfel, ediția din acest an a ”Memorialului Maria Cioncan” fost o ediție deosebită prin simplul fapt că toți participanții au fost premiați cu medalii și tricouri, câștigătorilor fiindu-le înmânate, în plus, diplome și cupe.Oamenii care au vegheat la organizarea perfectă a evenimentului: profesorii Paraschiva Borș și Liviu Ursa, ne-au declarat că nu a fost muncă ușoară, însă dorința de a da o aură deosebită ediției jubiliare a meritat pe deplin eforturile. Bucuroși de reușită s-au arătat primarul Vasile Borș și profesorul emerit Ştefan Beregszaszy (cetățean de onoare al Maierului din iarna anului trecut), în timp ce ministrul Apelor și Pădurilor - Ioan Deneș, și vicepreședintele Consiliului Județean - Vasile Puica, au ținut să-i felicite din inimă pe organizatori pentru manifestarea catalogată de Beregszaszy drept ”miraculoasă pentru o comună din România”. Organizatorii concursului au fost: Primăria și Consiliul Local Maieru, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru şi Asociaţia Sportivă Şcolară „Maria Cioncan”, alături de Primăria Maieru, Asociaţia Judeţeană de Atletism Bistriţa-Năsăud şi Academia Olimpică Română, prin filiala judeţeană.