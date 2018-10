Primarul Gheorghe Bălăjan a condus din nou delegația comunei Dumitra la crosul de la Maieru foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Împătimit al sportului, primarul comunei Dumitra, Gheorghe Bălăjan, a participat, sâmbătă, pentru a unsprezecea oară, la tot atâtea ediții ale crosului școlar de la Maieru. Edilul ne-a declarat că ține la ”pelerinaj” din respect pentru copiii și dascălii din Dumitra care participă an de an cu abnegație la acest frumos eveniment sportiv de masă. ”Copiii și profesorii lor s-au bucurat mereu că le-am fost aproape și nu am de gând să-i dezamăgesc. Acum am venit și cu cei doi nepoți, cel mai mărișor chiar a concurat la un eveniment sportiv parcă tot mai frumos de la an la an. Pe această cale țin să felicit delegația Dumitrei dar și pe organizatori”, ne-a declarat primarul Gheorghe Bălăjan.