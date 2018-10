”Unirea Desăvârșită” , cartea despre cum a ajuns limba română pe înțelesul Europei

Scriitorul Mircea Măluț și Asociația ”Bibliopolis” au ajuns la finalul unui proiect dedicat celor 100 de ani trecuți de la Marea Unirea de la 1918 – ”CentRoArt 2018”. Materializarea acestui proiect este o carte, al cărui nume este emblematic pentru volumele care vorbesc despre Unirea de la 1918, dar mai ales despre cum a ajuns limba română, o limbă recunoscută oficial în Europa națiunilor.

De altfel, istoricul Ovidiu Pecican, explică ideea centrală a cărții: ”Unirea Desăvârșită – Ce am înțeles noi în trecut și ce trebuie să înțelegem acum prin Unire”.

Ovidiu Pecican: ”La o sută de ani de la gândurile pline de frumoase năzuințe din broșura de față, ideea de unire a făcut un salt, făcând din limba română o limbă oficial recunoscută la nivel european, legitimă în Europa comunitară, iar din români protagoniștii unei solidarități cu restul Europei, în numele valorilor comune. Scriind despre dreptul popoarelor de a se cârmui ele însele, autorul anonim care își punea pana în slujba unirii din decembrie 1918 pleda, implicit, și pentru dreptul fiecărui popor de a participa la o reunire de forțe liber consimțită alături de popoarele fraterne, pe baza acelorași valori și principii. Împlinindu-se România, se pășea și către realizarea Europei ca spațiu comun și solidar de valori pentru cetățenii tuturor națiunilor înfrățite pe baza unor idealuri commune”



Cuvânt înainte

În 1919, la câteva luni după Marea Adunare populară de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, în cadrul căreia românii din provinciile apusene actuale (pe atunci unele dintre cele mai răsăritene părți ale Monarhiei Austro-Ungare în curs de disoluție) s-au pronunțat pentru unirea cu Regatul Român, într-o mică tipografie din Orăștie – numită, nu fără semnificație simbolică, Libertatea – apărea o broșură modestă ca aspect, dar semnificativă prin conținutul ei programatic. Autorul ei rămas anonim, cel puțin pentru cititorii de atunci, făcea apologia ideii de unitate, înțelegând prin ea atât solidaritatea între cei de aceeași limbă, cât și sursa puterii unei națiuni. În acest fel, el găsea calea spre atât de iubitul îndemn la fraternitate al revoluționarilor francezi de la 1789, cât și unul dintre izvoarele cele mai importante ale afirmării naționale.

Pentru români, rămași circa un mileniu să trăiască în mici patrii confiscate de puteri regionale dominante chiar și după ce și-au clădit propriile state în forma unor principate/ ducate care și-au căutat prin luptă și prin afirmare culturală propriile căi de afirmare distinctă, ideea de unire și punerea ei în practică erau o mare speranță. Pusă în act prin unificarea politică parafată la 1 decembrie 1918, această dorință care exprima o trăire intens mobilizatoare a majorității cetățenilor trecuți de curând prin înjositoarele împrejurări ale unei înfrângeri în războiul proaspăt încheiat a părut ceea ce va fi reprezentat pentru copilul din parabola lui Platon despre cunoaștere ieșirea din peșteră, în plină lumină. Elanurile erau grandioase, iar promisiunile – abundente. Cu toate acestea, una era construirea spațiului național în deplinătatea sa și cu totul alta era actualizarea celor mai înalte potențialități naționale. Cea de a doua nu putea fi instantanee, ci presupunea o construcție în timp vastă și complexă. Avea dreptate, în 1935, cel mai mare romancier modern român, Liviu Rebreanu – un transilvănean din părțile Năsăudului – să spună într-un interviu, răspunzând întrebărilor unui confrate: „Poporul nostru e în momentul de față în ipostaza lui Parsifal care se deșteaptă la lumină. Acum, după ce timp de o mie de ani o mare mulțime de români au trăit sub pământ, abia acum a ieșit la lumină. E un moment capital, suntem astăzi în faza adolescenței. [...] Mă gândesc cu un fior plăcut și o tainică bucurie ce va fi în ziua când se vor amalgama într-un cuptor unic cele patru provincii, forțele și valorile lor. Acum suntem încă în faza atingerilor. Mâine va veni contopirea. Mă mai gândesc apoi la faptul că noi am primit aici infuzii și altoiri de sânge de la câteva neamuri diverse. E o încrucișare productivă pentru noi; ea produce vlăstare puternice, robuste. Peste o generație se va dospi o cultură nouă. [...] Mâine se va fi desăvârșit acea contopire organică, definitivă între temperamentul nordicului ardelean, între mediteraneanul regățean și moldoveanul de stepă, iar rezultatul va fi o nație puternică și realmente unită” .

Astăzi se poate înțelege mai bine vizionarismul încrezător și luminos al lui Liviu Rebreanu, căci între timp românii au traversat cele două decenii de viață interbelică participând și asistând la căderea democrațiilor burgheze în multe părți din Europa și acasă, traversând infernul dictaturilor brune și al celui de-Al Doilea Război Mondial, și căzând mai apoi sub ocupație sovietică nemijlocită (până în 1958), pentru a rămâne printre statele satelite ale Moscovei roșii până la sfârșitul lui 1989, vreme de jumătate de secol. Obstaculată și amânată de războaie, regimuri politice constrângătoare, noi ocupații străine și opresiune internă, decantarea culturală românească a găsit, în ultimii treizeci de ani, un spațiu prielnic de dospire și precipitare. După ce puținii ani interbelici au adus cu ei afirmarea romancierilor (Liviu Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu și Mihail Sadoveanu, în primul rând) și a poeților moderniști (Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu ș.a.), anii postbelici au înscris în literatura română noi nume de referință, atât din exil (Mircea Eliade, Cioran, E. Ionesco), cât și din țară (poeți precum Nichita Stănescu, Marin Sorescu, romancieri ca Zaharia Stancu, Petru Dumitriu, Marin Preda, D.R. Popescu, E. Barbu, Nicolae Breban, Augustin Buzura), subsumabile unei direcții neomoderniste. Din 1990 încoace, o pleiadă de poeți și prozatori, de eseiști și critici noi au „ars” noi vârste culturale, parcurgând experiențe postmoderniste și textualiste și explorând filoane imaginative noi.

Toți acești creatori au dat și dau consistență și strălucire unui ethos național pe care decembrie 1918 îl așază sub semnul unirii integrale românești, iar timpul trecut de atunci încoace, cu toate crizele lui de parcurs, îl mențin într-un flux creativ fără precedent ca anvergură și complexitate, aducând pe scena europeană un profil românesc artistic și intelectual tot mai pregnant și tot mai înalt valoric.

Ovidiu PECICAN