Profesioniștii de la MIS Grup Anieș, cu o premieră în modernizarea drumurilor din Bistrița-Năsăud: tronsonul dintre Lunca Ilvei și Ilva Mare va beneficia sistem de colectare a apelor pluviale în canalizare, trotuare și piste pentru bicicliști foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Fac ce fac specialiștii în construcții de la firma MIS Grup Anieș și sunt primii care vin cu soluții ingenioase pentru modernizarea drumurilor din Bistrița-Năsăud. Aceste soluții se constituite într-o premieră în ceea ce privește creșterea siguranței traficului pietonal și auto de-a lungul și de-a latul județuluinostru. După ce ani la rând podețele betonate de pe marginea drumurilor modernizate s-au dovedit a fi adevărate capcane ale morții pentru șoferi, constructorii de la MIS Grup vin acum cu o soluții ingenioase care înlocuiesc aceste blestemate de podețe betonate cu un sistem de acoperire totală a care șanțurilor existente pe marginea drumurilor, în care colectarea apelor pluviale se va face printr-un sistem distinct de canalizare. Sistemul respectiv a început să fie implementat de câteva zile în cadrul lucrărilor de modernizare a lotului 5 din DJ 172 pe tronsonul de 17,3 kilometri ce leagă Lunca Ilvei de Ilva Mare.

Practic, grație soluțiilor propuse de specialiștii de la MIS Grup și acceptate la finanțarea europeană de care beneficiază această modernizare de drumuri, de la Ilva Mare la Măgura Ilvei vom avea drum funcțional, mult mai larg decât cel de la ora actuală, cu trotuare pe ambele sensuri și piste pentru bicicliști și sistem de colectare a apelor pluviale în canalizare, acest ultim aspect pentru economisirea de spațiu funcțional pentru trotuare și pistele de biciclete). În acest sens, din această săptămână, în moderna stație de producere a asfaltului pe care profesioniști de la MIS Grup au deschis-o recent în fosta carieră de piatră de la Poiana Ilvei va fi dată în funcțiune o la fel de modernă stație de betoane ve va fi folosită tocmai la modernizarea respectivei căii de acces ce leagă Lunca Ilvei de Ilva Mare. Termenul de execuție este de 17 luni, mai precis în februarie 2020, însă specialiștii MIS Grup estimează că lucrările vor fi finalizate spre sfârșitul lui 2019

Despre detalii în cadrul acestui proiect am discutat cu inginerul Sorin Baba, de la MIS Grup Anieș. ”Inițial acest tronson de drum județean a fost gândit astfel ca el să cuprindă doar partea de amenajare sau reabilitare carosabil și șanțuri, însă prin avizele de la poliție s-a solicitat, obligatoriu, asigurarea traficului pietonal, ținând cont de tragicele accidente din ultima perioadă pe drumurile naționale și județene din Bistrița-Năsăud. Atunci, am regândit proiectul ca el să asigure traficul pietonal. Astfel, vor fi acoperite șanțurile existente iar colectarea apelor pluviale se va face prinr-un sistem distinct de canalizare. Astfel, din Ilva Mare și până în Lunca Ilvei, pe tronsonul ce-l avem noi, constructorii de la MIS Grup, în lucru, tronson ce are o lungime totală de 17,3 kilometri toată apa va fi colectată prin sistem de canalizare pluvială. Trotuarele vor fi din pavaj, încadrate de borduri, astfel că marele câștig va fi că drumul se va lărgi față de cel de la ora actuală cu câte 25 de centimetri pe fiecare sens, plus o rigolă de dirijare a apelor pluviale de 70 de centimetri, iar noul drum va avea o lățime de 4 metri per sens. Trebuie menționat și faptul că trotuarele vor fi amenajate pe ambele sensuri, cu o lățime de 1 metru, pe diferența de până la doi metri, doi metri și ceva, urmând a fi amenajate piste pentru bicicliști. Cu această ocazie vor mai fi amenajate două poduri noi în Lunca Ilvei, obiective care inițial erau prevăzute pentru reabilitare, însă având în vedere că în ultimii patru ani de zile podurile au suferit deteriorări majore atât la nivelul structurii cât și la cel al infrastructurii a fost nevoie de demolarea lor și construirea unor poduri noi. Se vor amenaja inclusiv stații pentru autobuze, consolidări de versanți, alvelole pentru siguranța rutieră la intersecțiile cu străzile laterale. Am început lucrările din partea de sus a comunei Lunca Ilvei, zonă în care am intodus deja circa 700 de metri din conducta de canalizare pluvială”, ne-a declarat inginerul Sorin Baba.