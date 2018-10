Bistrițeni la MediTech 2018

A 6-a ediție a Conferinței Internaționale MediTech organizată la Cluj-Napoca, în perioada 17-20 octombrie 2018, de către Societatea Română de Inginerie Medicală și Tehnologii Biologice, a reunit numeroși oameni de știință din întreaga lume. Aceștia au făcut public ultimele cercetări cu aplicabilitate practică în domeniul medical.Invitat să conferențieze la această manifestare, Prof. Dr. Mircea Gelu Buta le-a vorbit celor prezenți despre legătura dintre „Genetică și Vaccinare” în care a subliniat importanța fabricării unor vaccinuri personalizate pentru a se evita apariția complicațiilor inflamatorii și imunologice.

Referitor la vaccinul antigripal, acesta a făcut următorul comentariu: „Gripa este o boală epidemică specifică sezonului de iarnă datorată virușilor de tip « influenza » A și B. Virusul « influenza » de tip C este greu de identificat și nu apare întotdeauna în epidemiile sezoniere. Marea variabilitate a virusurilor gripale necesită aplicarea unui sistem de alarmă care să detecteze în fiecare an noile variante dominante care, vor determina compoziția vaccinului. Apariția noilor forme de viruși explică lipsa răspunsului imunitar al gazdei și duce la necesitatea vaccinării anuale. Simptomele gripei nu sunt suficient de relevante pentru punerea unui diagnostic de certitudine dacă nu se face un examen virusologic. Acest lucru se constată cu ușurință în cazul copiiilor sub vârsta de 5 ani, în afara perioadelor epidemice.

Capacitatea unui vaccin de a preveni gripa poate varia în mod considerabil de la un sezon la altul; ea poate fi influențată de numeroși factori, inclusiv de caracteristicile persoanei vaccinate, similitudinea dintre virușii vaccinali și cei circulanți, modul de imunizare.

Amintim că vaccinarea cu „Engerix B” pentru profilaxia infecției cu virus hepatitic B, a fost propusă în cadrul celui de-al 4-lea Simpozion Internațional „Actualități în patologie hepatică a copilului și a adultului tânăr”, organizat la Bistrița în anul 1996. Din echipa de lucru a făcut parte Prof. Dr. Nicolae Miu, Președintele societății, Conferențiar Dr. Mircea Gelu Buta și Dr. Geza Molnar, Secretar de Stat în Ministerul Sănătății. Iată o intervenție medicală care peste ani s-a dovedit benefică și cu care Bistrița se poate mândri.

Alina Jessica Danciu