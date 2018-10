Doris Moldovan a renunțat la politică. Ea a demisionat din Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Fostă șefă a femeilor din PDL, director executive al AJOFM Bistrița-Năsăud în timpul guvernării democrate și a ministrului Ioan Nelu Botiș la Ministerul Muncii, politician apropiat de Ioan Oltean, ex-secretar general al PDL, Doris Moldovan a demisionat din Consiliul Județean, ea fiind aleasă în acest for pe lista PNL în vara anului 2016.

Locul rămas vacant revine următorului liberal de pe listă, adică prim-vicepreședintelui Samuel Coman.

Doris Moldovan și-a depus demisia vineri, ea anunțând acest fapt pe pagina sa de socializare: ” Am renunțat la funcţia de consilier judeţean PNL, depunându-mi demisia, vineri, după mai bine de doi ani de când am intrat în Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră și doresc să vă asigur că voi continua să fac lucruri bune pentru oameni. De asemenea, le mulțumesc, soțului meu, familiei mele și celor care îmi acordă întregul sprijin și încrederea, în drumul ce va urma. Motivele demisiei mele sunt strict personale și nu doresc să apară altfel de suspiciuni. Mult succes în continuare colegilor mei din Consiliul Județean, cel mai performant Consiliu din țara noastră, prin absorbția de fonduri europene și fapte concrete, prin care județul nostru crește. Mă bucur că am făcut parte din această echipă a faptelor.Urmează un nou capitol, unul care are în centrul său, ca de fiecare dată, oamenii”, a scris Doris Moldovan.