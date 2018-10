Trei absolvenți de la Infoel au depus jurământul militar. Doi dintre aceștia studiază la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, unul la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de la Pitești

Ziua Armatei României a fost prilej de mare emoție pentru tinerii boboci ai școlilor militare, dar și de întâlnire cu familiile pe care nu le-au mai văzut de la începerea cursurilor. După săptămâni întregi de pregătire, a venit clipa în care tinerii militari au rostit jurământul de credință față de țară, pe care s-au angajat s-o apere, la nevoie, chiar cu prețul vieții.Printre tinerii care au depus, în aceste zile, jurământul militar se află trei absolvenți ai Colegiului Tehnic Infoel Bistrița. Este vorba de Camelia Pavel și Emanuel Ropan, studenți la Academia Forțelor Terestre din Sibiu și de Damian Marica care studiază la Școala Militară de Maistri și Subofițeri pentru Forțele Terestre ,,Basarab I” de la Pitești.

Camelia Pavel a absolvit Colegiul Tehnic Infoel Bistrița în acest an, dar a fost atrasă de haina militară încă din clasele gimnaziale. ,,In clasa a X-a m-am gândit ca aș putea să-mi îndeplinesc acest vis, dacă mă pregătesc intens, atât din punct de vedere sportiv, cât și teoretic. Examenul de admitere a avut mai multe etape, prima fiind cea a testării psihologice, urmată de probele sportive. Aceste probe sunt eliminatorii, dar nu am întâmpinat probleme, pentru că am început pregătirea din timp. Am continuat cu probele teoretice la disciplinele engleză si matematică, fiind admisă la specializarea Inginerie si management în domeniul comunicațiilor militare. Zilele trecute am depus jurământul și sunt foarte bucuroasă deoarece #sunt student militar!” a declarat pentru ,,Mesagerul de Bistrița-Năsăud, Camelia Pavel, studentă în anul I la Academia Forțelor Terestre din Sibiu.

Tot la Academia Forțelor Terestre din Sibiu a depus jurământul militar Emanuel Ropan, absolvent al Colegiului Tehnic Infoel Bistrița, promoția 2017. Dacă pentru Camelia Pavel, viața de militar a reprezentat un vis, pentru Emanuel nu a fost așa. Și-a dorit initial să dea admitere la o facultate civilă, dar, cum nu era hotărât ce facultate să aleagă, a decis să rămână un an acasă, după terminarea liceului, și să se gândească mai bine. În acest timp, s-a sfătuit foarte mult cu părinții săi și a hotărât să încerce la Academia Forțelor Terestre. Decizia a fost luată, mai ales la propunerea Mariei, sora lui Emanuel, studentă la Institutul Medico-Militar din Târgu Mureș.

,,Pe parcursul pregătirii pentru admitere, am ajuns să-mi doresc foarte mult să devin student la această instituție de învățământ militar. Am reușit după o pregătire serioasă, zilnică, pe parcursul mai multor luni de zile. După ce am trecut cu bine de admitere, am avut ceva emoții, deoarece m-am gândit că s-ar putea să nu mă acomodez la rigorile regimului militar, fiind o persoană destul de încăpățânată în perioada liceului. Am lăsat, însă, deoparte încăpățânarea și, cu toate că la început mi s-a părut foarte greu, m-am acomodat în scurt timp, iar acum sunt fericit că am ales această facultate. Imi place foarte mult ceea ce fac si, în acelasi timp, sunt foarte interesat să descopăr în fiecare zi la cursuri, lucruri noi și interesante. Fiecare curs mă atrage în felul lui, unul fiind mai interesant decât celălalt. Liceenilor de la Infoel, și nu numai, le recomand să urmeze cursurile unei Academii militare, aeriană, navală sau terestră, deoarece ar putea avea parte de cei mai frumoși ani din viață. Trebuie însă să știe că, pentru a face parte din Armata României, e important să-ți dorești acest lucru și să iubești meseria de militar” ne-a mărturisit Emanuel Ropan, pentru care: ,,Depunerea jurământului militar a fost un moment unic și solemn, dar și cel mai emoționant moment din viata mea. Când am rostit jurământul de credință față de țară, m-au cuprins sentimente de mândrie, dar și de asumare a unei mari responsabilități”.

Colegul de clasă, din anii de liceu, al Cameliei Pavel, Damian Marica a ales să urmeze cursurile Școlii Militare de Maiștri și Subofițeri pentru Forțele Terestre ,,Basarab I” de la Pitești. Emoționat după depunerea jurământului militar, Damian ne-a declarat că:,,Am ales cariera militară pentru mândria și demnitatea pe care o impune uniforma, dar și pentru siguranța locului de muncă și pot spune că nu am greșit, deoarece îmi place ceea ce fac. Depunerea jurământului este un pas important pentru orice militar aflat la început de drum. Și pentru mine, ca si pentru colegii mei, a fost un moment important ce ne-a adus în suflete sentimente de mândrie, patriotism și reponsabilitate”.

După acest sfârșit de săptămână pe care îi petrec acasă, în permisie, alături de familie și prieteni, cei trei tineri se vor întoarce la școlile militare pe care le frecventează pentru alte săptămâni de pregătire.

Cristina RUSU