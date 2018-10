Ilie Uchrenciuc: ” Sper că până la finele anului 2019 să închei canalizarea și asfaltarea drumurilor din Dumitrița și satele aparținătoare”

Comună mică și cu suficient de multe probleme, Dumitrița își caută acum un nou drum, cel al dezvoltării și europenizării. Primar tânăr, Ilie Uchrenciuc, a încercat și reușit să atragă tot bani din toate părțile pentru a ajuta comunitatea care l-a mandat să o conducă.

Potrivit celor spuse de Ilie Uchrenciuc, unul din principalele obiective ale acestei perioade sunt școlile, un exemplu în acest sens fiind școala din Dumitrița: ” E vorba de un proiect aprobat prin Ministerul Dezvoltării, valoarea lui fiind 300 de mii de euro. De asemnea, am început niște lucrări la școala din Budacu de Sus, adică vrem să o reabilităm în totalitate”, spune Ilie Uchrenciuc.

Bani pentru infrastructura de drumuri

În acest context, primarul comunei Dumitrița ne-a vorbit și de asfaltarea mai multor drumuri comunale și agricole din toate cele trei localități componente, Dumitrița, Ragla și Budacu de Sus, respectiv a drumurilor forestiere de pe raza comunei.

Întrebat care sunt principalele proiecte care ar trebui finalizate până în vara lui 2020, primarul Ilie Uchrenciuc a făcut următoarele mențiuni: ” Cu siguranță e vorba de școli, și aici vorbesc de Dumitrița, Budacu de Sus, terenuri sintetice în centru de comună dar și la Budacu de Sus, acolo unde vom amenja un teren special pentru minifotbal. Aici discutăm de un proiect prin POR (n.red. – Programul Operațional Regional) unde avem inclus și programul Școală după școală cu o masă caldă pentru toți copiii care provin din familii mai sărace. Mai îmi doresc ca din primăvara lui 2019, să ne apucăm și de modernizarea unor drumuri forestiere, un proiect pe Măsura 3.4”, explică Uchrenciuc.

În ceea ce privește canalizarea, Ilie Uchrenciuc spune că a primit aprobarea prin Ministerul Dezvoltării, ”speranța mea este că vom începe la ea tot în primăvara anului viitor, mai ales că am semnat constractul cu firma de construcții, am finalizat toate licitațiile, așa că nu văd ce impedimente am mai putea avea”.

”Acestea ar fi proiectele la jumătatea primului meu mandate”, susține primarul comunei Dumitrița, Ilie Uchrenciuc.

”Sper că până la finele anului 2019 să închei canalizarea și asfaltarea drumurilor din Dumitrița și satele aparținătoare, iar lucrările la școli să le terminăm în acest an sau până la începutul anului viitor”, punctează Uchrenciuc.

Cu toate acestea, edilul Dumitriței mai spune că mai sunt încă multe lucruri de făcut: ” Avem nevoie de un sistem de canalizare la Budacu de Sus, din păcate, nevalidat pe Masterplan, aici fiind aprobate doar Ragla și Dumitrița, proiect în valoare de 5,7 milioane de lei cu tot cu stația de epurare. Eu cre că vom face și canalizarea la Budacu de Sus și asta chiar foarte repede”, a conchis Ilie Uchrenciuc.