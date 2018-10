Bătaia rămâne ruptă din Rai!

O nouă poveste despre abuzuri săvârșite de polițiști în urmă cu 7 ani a ieșit la iveală zilele trecute , cel care a făcut-o publică fiind avocatul Sergiu Rădăcină. Celebrul avocat a preluat un caz al unui minor agresat fizic și psihic de către un polițist. Acest caz a ajuns la CEDO, adică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, acolo unde, avocatul Sergiu Rădăcină a făcut și un memoriu care ne-a fost pus la dispoziție.

Pentru că nu au existat declarații oficiale cu privire la acest caz, Mesagerul de BN, Stiridebistrita.ro, propolitica.ro și timponline.ro, au cerut anumite lămuriri și puncte de vedere legate de situația respectivă, în special de faptul că statul român este obligat la plata unor daune către victima polițiștilor bistrițeni, asta în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Un răspuns cât se poate de așteptat

Fără doar și poate, la șapte ani distanță de la acest caz, poziția Inspectoratului de Poliție al județului Bistrița-Năsăud nu lămurește nimic, în răspuns vorbindu-se despre faptul că nu există nicio hotărâre judecătorească împotriva celor despre care s-a scris în presă, motiv pentru care ”nu există temei legal pentru luarea unor măsuri”. Practic, o eventuală cercetare disciplinară efectuată asupra polițiștilor care l-au anchetat pe tânărul care a câștigat la CEDO nu se mai poate face, de la presupusa faptă trecând deja un an de zile. Răspunsul IPJ BN vine la mai bine de o săptămână de la declarația șefului Inspectoratului General de Poliție din România, Ioan Buda, care spunea, citat de Agerpress: „S-a prescris fapta din punctul nostru de vedere. Discutăm de un dosar penal, discutăm de o decizie a instanţei, o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care aceşti poliţişti, aceşti colegi – eu nu eram aici la acea vreme – au fost declaraţi nevinovaţi”.

Urmare a cererii dumneavoastră, adresată Inspectoratului de Politie Judeţean Bistriţa-Năsăud, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

în momentul de faţă nu există nicio hotărâre judecătorească împotriva persoanelor indicate de dumneavoastră, motiv pentru care nu există temei legal pentru luarea unor măsuri.

Conform dispoziţiilor legale, în acest caz, faţă de persoanele indicate de dumneavoastră, pot fi luate măsuri pentru săvârşirea unor infracţiuni numai în situaţia în care există hotărâri judecătoreşti de condamnare ori de obligare la plata unor despăgubiri.

Dorim să vă informăm că sancţiuni disciplinare pot fi aplicate pentru fapte care, fără a fi infracţiuni, constituie abateri disciplinare conform art. 57 din Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului şi doar dacă nu s-a împlinit termenul de decădere de un an de la data săvârşirii faptei.

Reamintim că:

Un tânăr de 17 ani, care era suspect într-un caz de tâlhărie a fost ridicat de la școală de doi polițiști – Grupul Forestier, iar după o haltă la locuința suspectului, de unde au fost ridicate mai multe obiecte, acesta a fost transportat la sediul IPJ, după ce, oamenii legii care îl însoțeau au dat asigurări familiei că suspectul nu va fi agresat în vreun fel. Potrivit unei declarații ce apare în acest memoriu, suspectul a ajuns într-un birou din clădirea IPJ Bistrița-Năsăud , unde a fost supus unu tratament care încalcă, de departe, orice fel de drepturi ale unui reținut, oricare ar fi fost cauza reținerii. Contextual, în declarație apare numele polițistului Ștefan Marian care l-ar fi lovit pe suspect de mai multe ori și i-ar fi adresat cuvinte jignitoare și umilitoare. De asemenea, din declarațiile suspectului și care au ajuns la CEDO, acesta ar fi fost lovit de ”bulanul” și ar fi fost amenințat că va fi supus unor șocuri electrice, asta pentru a recunoaște că este autorul unei tâlhării în care s-a folosit o armă de jucărie. Din câte se pare, băiatul suferea de anumite afecțiuni psihice, doar că polițiștii nu au ținut cont de acest lucru.

Mai mult, anchetatorul sau anchetatorii au continuat să îl terorizeze și să îl lovească pe suspect, una din lovituri, arată avocatul Rugină în memoriu, spărgându-i timpanul, așa cum arată și un raport UPU: ” Motivul prezentării la UPU afirmativ agresiune, durere abdominală, durere la nivelul ambelor palme, durere la nivelul urechii drepte”.

La finalul anchetei, se mai arată în memoriu, după ce, suspectul a făcut pe el de spaimă și durere , polițiștii au continuat să îl umilească: „I-au dat un leu să pună lumânări ca să nu-l mai prindă și data viitoare să îi mai dea o bătută. Apoi au deschis geamurile că mirosea cum și-a făcut nevoile pe el”.

Ce nume apare în memoriu?

Din documentele puse la dispoziție de avocatul Sergiu Rădăcină, la interogatoriu ar fi luat parte și actualul șef al Poliției Municipale, Ioan Nicolae Moldovan, pe acea vreme șef al direcției de investigații criminale. Acesta l-ar fi urechiat pe băiat și i-ar fi spus: „Vezi ce pățești dacă nu ești sincer?! Dai de nașpa cu noi”.

Cu toate acestea, plângerea făcută lui Ioan Nicolae Moldovan la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj a avut același rezultat – clasarea. Contactat de stiridebistrita.ro, Moldovan susține că nu a avut nici o implicare în cazul respectiv, numele lui apărând „tangențial”: „Numele meu apare în acel caz tangețial. Este nereal ceea ce se afirmă acolo. Eu nu am avut nicio tangență cu acel caz, nici măcar nu l-am cercetat eu. Sunt alți polițiști în cauză, eu doar am coordonat doar activitățile, nu am făcut cercetări cu privire la cauza respectivă. Se poate vedea și din declarațiile băiatului respectiv, nu au fost depuse plângeri față de mine inițial. Am fost audiat ca și martor. Ulterior, datorită unor tertipuri avocățești care nu mă afectează și nici nu mă interesează” – a declarat în nume personal Ioan Nicolae Moldovan pentru stiridebistrita.ro.

CEDO recunoaște brutalitatea tratamentului !

Așa cum era de așteptat, după ce a văzut că sistemul judiciar românesc este nepenetrabil, avocatul Sergiu Rădăcină s-a adresat Curții Europene pentru Drepturile Omului. Acest lucru s-a întâmplat în 2014. În urma memoriului, CEDO a recunoscut tortura și a dat dreptate celor care au depus acest memoriu. De asemenea, CEDO obligă Statul Român la plata unor despăgubiri în valoare de 9.000 de euro la care se adaugă și chelutielile de judecată în valoare de 1445 de euro, conform rezoluției CEDO nr.71908/14 din 16 octombrie 2018.