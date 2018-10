(FOTO) Primăria Rebrișoara, în casă nouă foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Din această săptămână, administrația comunei Rebrișoara s-a mutat în noua sediul al Primăriei, într-o clădire ce la parter are la parter Dispensarul Uman iar la etaj a fost amenajat și sediul Poliției. Tot la etaj, funcționarii primăriei au acum tot confortul pentru desfășurarea activității în condiții normale și moderne: birouri confortabile, cu parchet, mobilier, grupuri sanitare cu toate utilitățile, cu gresie și faianță, monitorizare video internă și externă.

Ca un element inedit, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu handicap locomotor dar și a vârstnicilor, a fost montat un lift. Fiecare serviciu din cadrul primăriei are birouri proprii iar Consiliul Local - o sală de ședințe și festivități. Clădirea a fost gândită inițial ca sediu pentru dispensar și apartamente de serviciu pentru medici, însă de-abia ea a fost finalizată și are utilitate pe deplin. După cum ne-a informat primarul Viorel Clapău, investiția s-a cifrat la circa 1,6 milioane de lei, bani asigurați exclusiv din bugetul local, lucrările de execuție fiind finalizate în 9 luni de zile. ”În câteva zile, va fi terminată și curtea din spate, inclusiv amenajarea peisagistică. Astfel, suntem foarte mulțumiți că am reușit să-i dăm valoare unei construcții situate în centrul comunei, ce s-ar fi degradat în câțiva ani dacă rămânea în stadiul de neutilizare a etajului”, ne-a spus primarul Viorel Clapău.

În ceea ce privește Căminul Cultural, în spațiile fostei primării vor fi deschise ateliere meșteșugărești și artizanat popular, precum și muzeul satului, întregul ansamblu arhitectonic fiind supus, la ora actuală, unei modernizări complete.