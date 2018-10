Protopop, Pr. Alexandru Vidican : ÎN VECI POMENIREA LOR!

An de an, cerul coboară pe pământ și stelele se amestecă printre lumânări și flori, udate de lacrimile dorului după cei plecați la Domnul. Așa ne-au învățat strămoșii, să nu-i dăm uitării și să le prelungim dragostea prin cea mai scurtă rugăciune: ”în veci pomenirea lor” care este o punte și o scară către suflerele lor.Fiecare luminiță deasupra mormintelor este un petic de cer și un suflet de mamă, iar noi, copiii de altadată iubiți și iertați întotdeauna ca o ectenie de ”iara și iara”. Făcându-ne vreme de-a depăna amintiri din caierul vremurilor trecute, ne simțim ca la ”masa tăcerii” a lui Brâncuși trecând pe sub ”poarta sărutului” sințindu-ne obrajii mângăiați de sărutul mamei și apoi prin rugăciunile rostite, le înălțăm sufletele pe ”coloana infinitului” spre cer cu dorința ca în veci să fie pomenirea lor.