Centenarul este un moment astral! El aparține românilor și îi rog să îl aniverseze fără discursuri politicianiste încărcate de formule și promisiuni, care, din păcate, nu se vor îndeplini niciodată!

Primăria orașului Beclean a fost miercuri seară locul de întâlnire a celor care iubesc istoria modernă a României, reputatul istoric și diplomat Liviu Maior lansând în prezența unuui numerous public trei volume. E vorba de două cărți tipărite de editura ”Școala Ardeleană”, unul dedicat omului politic Alexandru Vaida Voievod și celălalt perioadei dintre 1914 și 1916, adică primilor doi ani ai marelui război, perioadă în care, românii din Transilvania, Bucovina și Basarabia au luptat și au murit pe diferite fronturi. De asemenea, tot sub semnătura lui Liviu Maior a mai fost lansat și volumul ” De la Marele Război la România Întregită”, apărut la editura Rao.

Așa cum era de așteptat, alături de profesorul Liviu Maior au stat primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan, directorul Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud, Ioan Pintea dar și editorul și poetul Vasile George Dâncu, șeful editurii ”Școala Ardeleană”.

Moderator al întâlnirii, Vasile George Dâncu a vorbit la superlative despre cărți dar și despre autorul acestora, pe care îl consideră, alături de profesorii Ioan Bolovan și Vasile Pușcaș, cei mai profesioniști și patrioți istorici din România contemporană: ” Profesorul Maior, colegii domniei sale, Vasile Pușcaș și Ioan Bolovan, sunt trinitatea care scrie istoria României. O scrie bine, documentat, diferența față de istoricii bucureșteni care vorbesc multe și scriu puține fiind una cât se poate de evident. Eu cred că putem spune cu mâna pe inimă că Liviu Maior scrie cu verva-I cunoscută cele mai adevărate pagini de istorie modernă a României (… ) În ceea ce privește volumul dedicat ilustrului om politic Alexandru Vaida Voievod, eu am siguranță că va deveni cartea de referință asupra unuia din întemeietorii României Mari”.

Invitat să ia cuvântul, primarul Nicolae Moldovan a subliniat că el este ”descoperirea și produsul” profesorului Liviu Maior: ” Este unul dintre oamenii care au fost din prima zi lângă mine și cred că va sta alături de mine până în ultima zi. LIviu Maior este unul din puținii profesioniști, cred că unul din marii istorici care i-a dat România în ultima sută de ani. Pentru mine este o mare bucurie, întodeauna mă bucur foarte mult când îmi spune că vine la Beclean. Trebuie să vă spun că sunt fascinat de tot ceea ce scrie domnul profesor Maior, deși, noi, românii, nu știm să apreciem la adevărata valoare asemenea cărți. Este încă un eveniment organizat de primăria orașului Beclean în cinstea Centenarului”, a spus Nicolae Moldovan.

”Cititor profesionist, adevărat devorator de cărți”, așa cum s-a autocaracterizat părintele-director al Bibliotecii Județene ”George Coșbuc”, scriitorul Ioan Pintea, a vorbit și el despre cărțile lansate și autorul acestora, ca despre niște moment de importanță deosebită, un eveniment editorial de marcă și un istoric, unul de seamă și mare impact: ” Acesta este domnul professor Maior, un fin cunoscător al istoriei moderne, unul care stă aplecat asupra documentelor și vorbește din spatele unei uriașe experiențe în acest domeniu. Sunt cărți pe care le citești cu creionul în mână, sunt volume, cum este ”Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni și basarabeni în război. 1914‐1916”, care, odată citit, vei înțelege mult mai bine scrierile lui Liviu Rebreanu, în special evoluția fratelui romancierului, Emil Rebreanu și reacțiile acestuia. Este o carte a unui mare istoric cu veleități vizibile de prozator”, a precizat Ioan Pintea.

Liviu Maior despre el însuși

Personalitate marcantă a cercetării istorice româneşti contemporane, profesorul universitar droctor Liviu Maior revine în atenţia specialiştilor cu o nouă carte excepţională, de această dată una dedicată Marelui Război. După cum bine se ştie, istoricul Liviu Maior a fost profesor pentru mai multe decenii al Universităţii „Babeş-Bolyai” şi în acelaşi timp primul director al Centrului de Studii Transilvane, reînfiinţat în anul 1991, sub preşedinţia de onoare a lui David Prodan.

Liviu Maior a dovedit, încă o dată, dacă mai era cazul că este un mare istoric dar și un bun orator, un profesionist al discursului. El a transmis ideea că toate aceste trei volume ar trebui citite, pentru că istoria se scrie doar în baza documentelor. Maior a vorbit și despre faptul că singurul lucru cert este trecutul, prezentul fiind volatile iar viitorul o mare necunocută: ” Sunt mereu întrebat: Încotro? Nu știu pentru că nu sunt prezicător, dar vă pot spune că no, ca nație, rebuie ca în 1989 să analizăm, să stăm de vorbă, să vedem ceea ce a fost bine și ceea ce a fost rău. Trebuia să ne întrebăm cât se poate de serios ce vrem să facem în continuare, dar nu am făcut acest lucru, nu cred că am fost capabili și nici nu cred că vom putea face nici acum. Eu nu mi-am făcut doar datoria de istoric. Am vrut ca în anul Centenarului să scriu, să încerc să generez o dezbatere, o discuție în jurul acestui moment unic al României. E vorba de un moment astral, așa că dincolo de discursurile politicianiste fără formă și fără fond, Centenarul aparține românilor și îi rog să îl aniverseze fără discursuri încărcate de formule și promisiuni, care, din păcate, nu se vor îndeplini niciodată”.

Liviu Maior s‐a născut pe 2 octombrie 1940 în Beclean, judeţul Bistriţa‐Năsăud. A devenit doctor în istorie (1974) al Universității „Babeș‐Bolyai”, iar din anul 1990 a fost profesor universitar titular și conducător de doctorate la Facultatea de Istorie și Filosofie în cadrul aceleiași universități. A reînfiinţat Centrul pentru Studii Transilvane (care a funcţionat iniţial în perioada 1942‐1948), al cărui director a şi devenit în 1991, organizând activitatea acestei instituţii ştiinţifice după principii moderne. În 1996 s‐a transferat la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. Între 1992 şi 1996 a fost ministrul Educaţiei și a exercitat funcția de președinte al Comisiei Naționale UNESCO, în 1994 a fost vicepreședinte al Conferinței Mondiale UNESCO, precum și vicepreședinte al Conferinței Europene a Miniștrilor Educației de la Madrid. Între anii 1996 și 2000 a fost ales senator în Parlamentul României, pentru ca între 2003 şi 2005 să servească drept ambasador plenipotenţiar în Canada. Membru al Comisiei de Istorie a Relaţiilor Internaţionale, din cadrul Comitetului Internaţional de Studii Istorice, a lucrat ca profesor asociat în Statele Unite ale Americii, efectuând vizite de documentare şi specializare în ţări ca Belgia, Franţa, Anglia, Italia, Germania, Austria şi Ungaria. Interesat de istoria modernă a României, a acordat o atenţie deosebită mişcării pentru emancipare naţională a românilor transilvăneni din a doua jumătate a secolului al XIX‐lea, publicând o serie de cărţi fundamentale despre Revoluţia de la 1848, crearea Partidului Naţional Român din Transilvania, organizarea şi ideologia acestuia, relaţiile dintre români şi habsburgi etc. l‐au fost acordate numeroase distincţii academice pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, inclusiv premiul Academiei Române în 1993, iar în anii 2007 și 2008 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităților „Petru Maior” din Târgu Mureș și, respectiv, „Lucian Blaga” din Sibiu.

În 10 august , anul 2000, prin Hotărârea nr. 16 a Consiliului Local al oraşului Beclean , istoricul Liviu Maior este desemnat primul Cetăţean de Onoare al oraşului Beclean.

Profesorul universitar doctor Liviu Maior reprezintă astăzi cea mai autorizată voce a istoriografiei românești dedicată istoriei Marelui Război și făuririi României Mari, cărțile sale fiind considerate o epopee a momentului apoteotic al istoriei românilor , Marea Unire de la 1918.