YOUTH ÎN ERASMUS+”ÎNTÂLNIRE INTERNAȚIONALĂ LA ŞCOALA PROFESIONALĂ TIBERIU MORARIU SALVA

n perioada 22-26 Octombrie 2018 în cadrul instituţiei noastre de învăţământ s-au derulat simultan trei acțiuni, evenimentul de formare de scurtă durată pentru profesori, schimbul pe termen scurt de grupuri de elevi si a treia întâlnire transnațională din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus+ KA219 ( „Educar y orientar para vida.Life project for european Youth”.Nr :2017-1-ES01-KA219-038162_4) care se derulează în perioada 2017-2019.Din țările partenere implicate în cadrul proiectului au participat o delegatie de 21 de cadre didactice si elevi din învățământul primar și gimnazial astfel din Instituto Compresivo,Verdi-Caffaro Andria, Italia 2 profesori,din Agrupamento de Escolas de Almeirim, Almeirim,Portugalia 4 profesori si 5 elevi iar din cadrul școlii coordonatore Instituto de Educacion Secundaria San Jose,Cuenca, Spania 3 profesori si 7 elevi.

Întâlnirea de proiect a debutat printr-o ceremonie de deschidere în Centrul de Documentare si Informare al instituției noastre, luni 22 octombrie 2018 cu imnurile țărilor partenere, momente artistice pregătite de elevii noștri atât din folclorul local cât şi din cultura partenerilor. La ceremonia de deschidere au fost invitați membri ai comunităţii locale, asociaţiei de părinţi, primăria Salva, profesori din echipa de proiect. S-au vizitat clasele din şcoala noastră marcându-se colaborarea educaţionala internaţională dintre cele patru țări implicate în proiect prin numeroasele intrebari adresate delegatiilor straine de catre elevii nostri formandu-se abilitati lingvistice si prin oferirea de mici suveniruri pregătite pentru echipele partenere.

Obiectivele evenimentului de formare de scurtă durată pentru profesori si a schimburilor de grupuri de elevi s-au concretizat prin susţinerea numeroaselor ateliere de dezvoltare a inteligenței emoționale, cluburi europene, școli puse în serviciul comunității, inițiative de voluntariat la Centrul de Informare Turistică Năsăud, Muzeul Grăniceresc Năsăud, ateliere de competenţe IT în cadrul laboratorului Digitaliada, ateliere de competențe lingvistice susținute de profesori din școala, ateliere de mestesuguri si jocuri traditionale, ateliere de dezvoltare emotionala prin arta dar si vizite tematice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Muzeul de Arta Tradiţională Virginia Linul ,Mănăstirea Bărsana Catedrala evanghelică Bistrița,Salina Turda, Catedrala Sf. Mihail Cluj şi alte numeroase locaţii din judeţ şi regiuni învecinate,

Un bun exemplu în diseminarea și vizibilitatea proiectelor si parteneriatelor europene de tipul Etwinning și Erasmus+ la nivel regional l-a constituit organizarea in parteneriat cu Biblioteca Județeană “George Cosbuc” Bistrița prin amabilitatea domnului director pr. Pintea Ioan a Conferinței Internaționale Youth în Eramus+ în data de 25 Octombrie 2018 unde a fost lansat produsul bilingv al echipei române revista” La vremuri vechi, oameni noi” , prezentare realizata de catre doua eleve ale Clubului Impact Salve. În cadrul conferinței au fost prezentate activitatile echipelor Spaniei, Portugaliei si Italiei realizate in primul an de proiect si au fost invitate inca 10 scoli si institutii educaționale din județul Bistrița-Năsăsud care au in implementare proiecte din diverse actiuni Erasmus+ ca sa-si prezinte activitatile in limba engleza și să facă un schimb real de bune practici cu cele peste 200 de cadre didactice din județ participanți direcți la activitate.

Metodele de formare pentru cadrele didactice participante s-au concretizat prin ateliere de formare Etwinning şi Twinspace, ateliere Mobility Tool, planuri de diseminare, implementare și evaluare, finalizare raport intermediar, planificarea activităţilor pentru cel de-al doilea an de proiect, planificarea intalnirii din Almeirim,Portugalia in luna aprilie 2019 toate acestea fiind incluse in agenda intalnirii trans-nationale.

S-a pus un accent deosebit asupra valorizarii activităţilor şi produselor realizate până în prezent prin exploatarea la maxim a platformelor social-media Facebook, pagina de web a proiectului, pagina de Twinspace pe care le gasiti la aceste adrese:

https://www.facebook.com/scoalasalva/?ref=bookmarks

https://twinspace.etwinning.net/54019/home

Mulţumim echipei de cadre didactice, elevilor, părinţilor şi altor părţi interesate pentru activităţile inetactive și emoționale desfăşurate în cadrul şcolii şi în afara ei care ne-au sprijinit şi susţinut în demersurile noastre educative şi culturale de impact national şi international deoarece contribuie la vizibilitatea instituției noastre de educație.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Prof. Vasilica Găzdac-Şcoala Profesională „Tiberiu Morariu „ Salva