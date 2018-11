Fata bătută din Zagra a ajuns, în această seară, la spital

”Florina s-a simțit rău, în această seară, și a trebuit să chemăm ambulanța pentru a o duce la spital. O doare capul și are amețeli așa că nu am avut ce face și am decis să cerem ajutorul salvării”, ne-a declarat telefonic, în urmă cu câteva momente, Maria Pinti - nașa copilei ce a fost bătută cu bestialitate de două eleve, vineri, la Năsăud. Femeia este cea care are grijă de Florina, până la întoarcerea tatălui fetei acasă, el fiind plecat la muncă prin țară. ”Oricum, cele două bătăușe vor plăti pentru brutalitățile lor animalice, întrucât, fata, însoțită de părintele ei, va depune plângere la poliție și parchet. Nu se poate întâmpla așa, să dai într-un orfan de mamă ca într-un animal”, s-a arătat revoltată Maria Pinti. Potrivit acesteia, cele trei fete implicate în incidentul din zona autogării năsăudene sunt prietene, însă s-a ajuns la scandal din motiv că Florina ar fi râs de mama uneia dintre agresoare.