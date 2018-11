Ioan Țintean cere urgentarea celei de-a doua rectificări bugetare pe 2018. Liderul ALDE BN susține că există primării care se confruntă cu probleme financiare: Șieu și Urmeniș

Președintele ALDE Bistrița-Năsăud, vicepreședintele CJ BN, Ioan Țintean cere urgentarea adoptării celei de-a doua rectificări bugetare, deoarece există primării la nivel național dar și județean care se confruntă cu probleme financiare. Țintean arată că pe lângă situația grea de la Șieu, nici Urmenișul nu se poate lăuda, comuna administrată de Dumitru Tomșa având în cont suma de 15 lei.

„Am ridicat problema celei de-a doua rectificări bugetare care se pare că va fi făcută, datorită faptului că primăriile din România au primit o promisiune de la Guvernul României că atunci când se va încheia anul 2018 nivelul fondurilor de care vor dispune şi primite din cote părţi din impozit pe venit şi din TVA va fi de cel puţin la nivelul realizatului din 2017. La ora aceasta avem primării în România şi în judeţul nostru care gâfâie, care au 15 sau 20 de lei în cont şi mă refer aici la capitolul finanţare, retribuţii, salarii sau cheltuieli curente. Nu te iartă nimeni dacă nu ţi-ai plătit curentul, apa, gazul, deşeurile, nu poţi ţine şcolile în frig”, a spus Ioan Țintean.

În contextul în care, e vorba de două comune administrate de doi primari ALDE, Ionuț Cifor la Șieu, respectiv Dumitru Tomșa, Urmeniș, Țintean a mai precizat că a cerut tuturor edililor liberal-democrați să trimită necesarul de bani până la finele anului, respectiv fondurile pentru salarii și alte cheltuieli, dar și banii care îi au în cont.

„Mi se pare un lucru important pentru ca aceste instituţii să nu rămână fără fonduri şi să poată funcţiona în condiţii normale până la sfârşitul anului”, a conchis Ioan Ţintean.

Ce spune Radu Moldovan?

Temerile vicepreședintelui Ioan Țintean nu sunt confirmate de președintele Radu Moldovan, care, la ultima ședință de Consiliu Județean a spus că primăriile județului Bistrița-Năsăude nu au probleme financiare privind asigurarea funcţionării instituţiilor. El a recunoscut, totuși, situația complicată de la Șieu, UAT unde există oficial o corecție financiară de 1,2 milioane de euro în urma derulării unui proiect pe bani europeni

Radu Moldovan: „În momentul de faţă, o problemă care este extrem de complicată şi pe care am adus-o la cunoştinţa Guvernului, este problema comunei Şieu, în urma pierderii definitive a procesului de implementare a unui proiect cu finanţare europeană. Despre un lucru punctual referitor la riscul de a asigura funcţionalitatea, nu am cunoştinţă de cauză, nu mi-a spus nimeni un astfel de lucru. Am înţeles de la domnul ministru Teodorovici că în noiembrie va mai fi o rectificare bugetară şi sunt convins că se vor găsi soluţii pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de funcţionare”.

În cazul primăriei Șieu, aici a fost vorba de un audit, de afapt un control inopinat de la Curtea Europeană de Conturi, care a constat că mai multe documente prezentate de firma care și-a adjudecat licitația pentru implementarea proiectului nu erau deloc în regulă ” în ceea ce privește lucrările similare”. Așa cum era de așteptat, corecția dată este 100% ceea ce înseamnă înapoierea a peste 1 milion de euro.

” Am făcut un proiect de hotărâre de Guvern împreună cu prefectul, prin care am solicitat sprijin, pentru că această comună nu are de unde să acopere aceste sume. Nu ai de unde să pretinzi unei comisii de la o licitaţie de la o primărie, pentru că nu are pârghii să verifice dacă documentele pe care le-a prezentat cu lucrări similare sunt în regulă”, a precizat președintele CJ BN, Radu Moldovan.

În ceea ce îl privește pe primarul comunei Șieu, Ionuț Cifor, acesta a confirmat toate aceste probleme, mai ales că respectivele drumuri sunt deja asfaltate. Situația e una complicată, spune Cifor, iar dacă nu intervine Guvernul, primăria se închide. El a precizat că nu se poate îndrepta împotriva firmei pentru că nu există nicio rezoluţie. ”Noi ştim că firma este vinovată, am găsit documentul fals pe care nu şi l-am mai asumat ulterior pe procedura de achiziţie la experienţa similară. Ne-au adus două documente prin care ei au făcut două lucrări similare la o firmă din Mureş, Citadin Mureş. Nu e vina fostului primar, e vina firmei”. E vorba de SC Laurențiu H din Satu Mare.