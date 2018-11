Orașul Beclean își asumă construirea de la bugetul local a unei centuri ocolitoare! PMP cere dezbatere publică. Centura se va putea construi, parțial bani publici, restul pe diferite credite stiridinbeclean.ro

Primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan a cerut aleșilor beclenarilor să adopte un proiect de hotărâre care vizează construirea unei variante de ocolire a urbei de pe malurile Someșului Mare. Pasul făcut de primarul Nicolae Moldovan nu are nicio legătură cu politica, fiind vorba de rezolvarea unei chestiuni stringente pentru viitorul localități. Contextual, aleșii locali își vor asuma construirea unei centuri ocolitoare.

Nicolae Moldovan: ”Nu e vorba de politică, aici e vorba despre curajul unei decizii, e vorba de viitorul nostru. Noi vom pleca la un moment dat și acum e momentul decidem ceva pentru generațiile ce vin după noi. Facem, sau nu facem drum ocolitor? Despre asta este vorba acum. Discuția este dacă primaria are puterea și capacitatea să își asume chestiunea asta din toate punctele de vedere”, a spus Nicolae Moldovan în fața consilierilor locali.

Aleșii beclenarilor și-au dat acordul: Centura trebuie făcută!

Așa cum era de așteptat, aleșii beclenarilor au achiesat la propunerea primarului Nicolae Moldovan, sigur, PNL sau PMP încercând să nunanțeze acordul dat pentru centură.

Ioan Zăgrean, PNL: “Oricare varianta e benefică, e ce trebuie. Important e să se facă. E foarte bine să avem un studiu de fezabilitate. Și între timp sa ne gândim cum o finanțăm exact. Dacă o finanțăm pe credit și devine un bun de patrimoniu, putem dispune de acest bun”.

Potrivit celor spuse de Nicolae Moldovan, ar exista doar două variante de ocolire, iar ambele ar putea fi finanțate parțial din bugetul Primăriei Beclean cu ajutorul unor credite de angajament multianual.

” Este singura metodă prin care să se poată începe efectiv lucrul la drumul care să le ofere șoferilor o alternativă de ocolire a Becleanului, fără a aștepta bani de la Ministere sau de la alte foruri mai înalte. Sigur că, în timp, este posibil să apară și finanțări externe, poate chiar fonduri europene, dar este important ca Primăria Beclean să demareze odată proiectul ca acesta să fie pus în practică mai rapid”, explică edilul orașului.

Ioan Caius Cârcu, PMP: „Nu putem face cu orice preţ şi cu orice sacrificii o investiţie”

Prezent la o conferință de presă a PMP, prim-vicepreședintele acestei formațiuni politice dar și consilier local al orașului Beclean, Ioan Caius Cârcu s-a abținut de la vot, motivând costurile acestei investiții: „Nu putem face cu orice preţ şi cu orice sacrificii o investiţie, chiar dacă este importantă, trebuie să ţinem cont de toate necesităţile. Preţul pentru centura metropolitană a Clujului este de 150 milioane euro, pentru 38 km, cu patru benzi, circa 3,9 milioane euro per km. Or la Beclean, la preţurile avansate prin acest studiu, se ajunge la 4,3 milioane euro, per km, pe un drum cu două benzi. Sunt de acord să se facă asemenea investiţii care duc la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor, dar trebuie să avem grijă şi de bani. E vorba de maxim 2 km de drum şi 5-600 m de viaduct”.

El a precizat în cadrul aceleiași conferințe de presă că un studiu de prefezabilitate a fost prezentat în cadrul şedinţei CL Beclean, cu cele trei variante: ” Obiectiv vine dintr-o necesitate reală pe care o resimt atât cetăţenii oraşului, ai judeţului, cât şi cei care tranzitează acest oraş, însă s-a prezentat un material destul de succint, un studiu d eprefezabilitate, care propunerea trei variante de ocolire, aproximativ la fel, din zona fostei Balastiere până la Staţia de epurare. Preţurile estimative erau între 13,1 milioane euro până la 14,1 milioane euro”, a explicat Cârcu.

Ioan Caius Cârcu a mai arătat faptul că ar dori să știe impactul pe care l-ar avea această variantă ocolitoare pentru traficul de pe DN 17D, Beclenuţ – Coldău, acolo unde este „dirijată” circulaţia vehiculelor de mare tonaj.

„Dacă traficul care trece prin Beclean, la cel greu mă refer, va crea nişte ambuteiaje, nişte probleme mai grave decât sunt acum prin Beclean. Aceasta ar fi varianta de ocolire însă ar trebui să se continue cu un drum expres. O altă problemă, la fel de serioasă, este impactul presiunii financiare asupra bugetului oraşului Beclean. Vorbim de 13 milioane euro. Nu ni s-a prezentat niciun studiu, dacă se vor mări taxele, dacă va fi nevoie de o creştere a impozitelor locale sau dacă vor fi diminuate alocaţiile bugetare pentru alte sectoare”, a conchis Ioan Caius Cârcu.

Date tehnice

Drumul de ocolire ar face legătura între DN17 și DN17D, ar fi compus din 800 de metri de drum și un viaduct cu o lungime de 500 de metri. Valoarea investiției ar fi de aproximativ 60.000.000 de lei, deci undeva la 10 milioane de euro cel puțin.

Odată construit, acest drum ocolitor ar putea fi preluat în Masterplanul General de Transporturi a României care are în vedere construcția unui drum expres în zona Becleanului.



Posibilele variante cu ajutorul cărora traficul va putea fi deviat la intrarea în oraș, atât dinspre Dej, cât și dinspre Bistrița au fost puse la dispoziția beclenarilor spre consultare publică la avizierul Primăriei Beclean.

Mai mult, în data de 9 noiembrie, vineri, cetățenii vor putea discuta împreună cu primarul Nicolae Moldovan și specialiștii aparatului administrativ despre varianta de ocolire a Becleanului, în așa fel încât cei interesați să își spună punctul de vedere. Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Beclean, de la ora 16.00, scrie stiridinbeclean.ro