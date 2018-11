Indicii ROBOR și-au temperat creșterea

Indicii ROBOR și-au temperat creștere

Marți a avut loc ultima şedinţă de politică monetară a BNR din 2018, unde s-a decis menţinerea dobânzii-cheie la 2,50% pe an, nivel stabil din luna mai. De asemenea, s-a menţinut şi rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an şi rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an.

Decizia CA al BNR s-a bazat pe faptul că rata anuală a inflaţiei va decelera spre 3,5%, conform unei declarații a guvernatorului Mugur Isărescu, făcută după şedinţa de politică monetară.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scăzut de la 3,26 la 3,25%, iar cel la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat3,49%

Indicele ROBOR la nouă luni, calculat în funcție de rata dobânzii plătită la creditele atrase de către băncile comerciale de la alte bănci, și cel la 12 luni s-au oprit la 3,56%, respectiv de la 3,64 la 3,61%.

Referitor la la nivelul dobânzilor din pe piaţa interbancară, guvernatorul BNR a spus că „mişcările între 3,1 şi 3,4% le vedem în continuare. (…) Sunt normale. Pe acolo le vedem şi în perioada următoare”.

Reamintim că la începutul săptămânii, BNR a injectat 12,3 miliarde lei în piaţa monetară, cea de a operațiune de tip repo din acest an.

Cursul euro a crescut de la 4,6612 la 4,6640 lei. Tranzacțiile s-au realizat într-un culoar îngust, 4,659 – 4,666lei, cotațiile de la ora 14:00 plasându-se în jurul valorii de 4,664lei.

Media dolarului a scăzutde la 4,0952 la 4,0905lei, în timp ce cotațiile din piață fluctuau între 4,079 și 4,094lei.

Moneda elvețiană se tranzacționa pe piețele internaționale între 1,145și 1,147franci/euro, iar cursul ei a scăzut de la 4,0771 la 4,0718lei.

Monedele din regiune erau stabilefață de euro. Cea poloneză se tranzacționa între 4,304și 4,314zloți iar cea maghiară în culoarul 321,7– 322,3forinți.

Investitorii se arătau foarte prudenți, iar fluctuațiile euro se rezumau la culoarul 1,1395 – 1,1438 dolari.

Indicele compozit al bitcoin calculat de Bloomberg se plasa la jumătatea zilei în jurul valorii de 6.400dolari.

Sunt folosite date și informații disponibile până la ora 14:00