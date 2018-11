”Dincolo de vălul” Ancăi Stătică sau poveste despre o expoziție post-modernă

Anca Stătică, originară din Sibiu, în vârstă de 24 ani, masterandă la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, secția Sculptură și laureată a Premiului „Grigore Bradea” 2017, și-a inaugurat ieri seară – la Galeria Arcade 24 – expoziția personală intitulată „Dincolo de văl”.

Este vorba despre 25 de lucrări-instalații cu care publicul este invitat să interacționeze, să le calce în picioare la propriu, sau „să scrie istorie” pe uriașe și aproape invizibile „foi” folosindu-se de șuruburi care pot fi fixate într-un limbaj original de fiecare vizitator al expoziției.

„Urma unei rugăciuni”, „Timpul rămâne”, „Rănile sunt pentru vindecare și vindecarea pentru răni”, „Cuvintele pe care nu le-am spus”, „Tensiunile ne țin în viață”, „Grădina interioară”, „Au spus că cerul este limita” sau „Sarea pământului” sunt doar câteva din dimensiunile pe care Anca Stătică vi le așterne la picioare, dacă aveți curajul de a vă lăsa astfel mângâiați.

Anca Stătică a absolvit Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, specializarea Sculptură și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, fiind și laureata „Premiului pentru aspectul expoziției” în cadrul concursului „Expomaraton”, organizat de UAD Cluj-Napoca în 2016. A participat cu lucrări la Artsafari, în București, în Galeria This is not an art gallery (2017), la expozițiile de grup „Trasee”, Galeria UNArte, București și „INSIDE OUT”, Galeria Domino, Fabrica de Pensule Cluj-Napoca (2017), tot anul trecut realizând o expoziție personală intitulată „In this realm”, în cadrul concursului Expomaraton, la Galeria Casa Matei, Cluj-Napoca. În 2016 a participat la Bienala de arte decorative „Conexiuni”, la Palatul Parlamentului din București, la expoziția de grup „Ce mai face Penelopa?”, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca și a organizat expoziția personală „Traces”, în cadrul concursului Expomaraton, Galeria Casa Matei Cluj-Napoca, în 2015 participând la expoziție de grup „LaboART”, în Garabia, Bilbao, Spania.

Criticul de artă Oliv Mircea, curator al expoziției: „Într-o scenografie pe care a născut-o cu greu, dar și cu bucurie, Anca Stătică ne înfățișează 25 de lucrări – 25 de păsări care se înalță, care îi exprimă personalitatea cu multă claritate stilistică. Este un artist post-modern care atacă anumite teme prin care se deosebește deja de colegii săi de generație. Este o poezie extraordinară la mijloc, cu trimiteri biblice impresionante...”

Reprezentanții Asociației culturale „Grigore Bradea” au transmis mulțumiri pentru încredere și sprijin celor de la Dimex 2000 și tuturor celorlalți parteneri care au sprijinit de-a lungul timpului activitatea asociației: „Atunci când absența lui Grigore Bradea măsoară deja 20 de ani, când obiectele și lucrurile din jur care ar fi în stare să sature sau să astâmpere dorul devin atât de rarefiate – nu ne rămâne decât să ne privim adânc în oglindă, pentru a-l descoperi acolo pe Bradea. Sau să-l descoperim, în chip tainic și miraculos, în creațiile unor artiști precum Anca Stătică, ionel Mihai, Axenia Roșca, Maria Sicoe sau Darius Hulea...”

Sculptorul Ionel Tănase, profesor universitar la catedra de Sculptură a Universității de Arte și Design Cluj-Napoca a transmis felicitările instituției și a anunțat, totodată, faptul că Premiul „Grigore Bradea” 2018 va fi decernat în decembrie, în cadrul Salonului anual al Artelor Vizuale – tânărului sculptor Alexandru Daniel Smuczer din Deva, în prezent masterand al Universității de Arte și Design Cluj-Napoca.

***

Premiul „Grigore Bradea” se acordă anual unui tânăr artist de către Asociația culturală Grigore Bradea” – în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici Bistrița și Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca. Distincția constă în oferirea unei sume de bani și în oportunitatea de a realiza o expoțiție personală în Galeria Arcade 24.

Laureați ai Premiului „Grigore Bradea” au fost, în anii trecuți, Darius Hulea (2013), Maria Sicoe (2014), Ionel Mihai (2015), Axenia Roșca (2016) și Anca Stătică (2017).