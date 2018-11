Şcoala din Nepos a primit o donaţie de calculatoare de la Rotary București Continental foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Astăzi, Rotary București Continental, prin reprezentantul său - inginerul Petru Angelușiu, a donat Școlii Gimnaziale ”Gavril Istrate” din satul Nepos calculatoare în cadrul unui program destinat înzestrării cu echipamente IT pentru perfecţionarea procesului instructiv-educativ în școli. Gestul notabil a fost posibil grație parteneriatului pe care Rotary București Continental îl are cu Fundaţia ECOTIC iar cel care s-a preocpupat de bunul mers al donației a fost inginerul Petru Angelușiu, fiul al satului Nepos, cel care de 30 ani, după terminarea facultății, locuiește în capitala României.

”Este o inițiativă a unei fundații din București, ECOTIC se numește, care se ocupă cu recondiționarea echipamentelor IT. Ei le colectează, le revizuiesc, instalează sisteleme de operare pentru că au voie să facă așa ceva, și le distribuie în locurile unde este nevoie. Clubul nostru, Rotary București Continental, a fost inițiatorul unei colaborări între ECOTIC și diferiți destinatari ai echipamentelor. Având în vedere că am acrescu și am făcut școala aici, în satul Nepos, mi s-a părut foarte important să reușim să aducem niște calculatoare și la Nepos. Asta e povestea acestei donații iar, pe viitor, dorim să mai aducem o imprimantă performantă, și să continuăm să spijinim cu dotări IT școala din Nepos dacă tot am bătătorit acest drum”, ne-a declarat Petru Angelușiu.

Profesorul de istorie Călin Sbîrciu - directorul Liceului Tehmologic Feldru, unitatea de care aparține școala din Nepos, s-a arătat încântat de gestul de omenie făcut de Petru Angelușiu și colegii săi rotarieni bucureșteni. ”Acum, elevii din Nepos au o sală de informatică complet echipată, grație acestor domni generoși. Este important ca mediul de afaceri să aprecieze educaţia. Pe această cale, îi felicit pentru inițiativă și le mulțumim pentru donație”, ne-a spus, la rându-i, directorul Călin Sbîrciu.

Pe de altă parte, în același context, Călin Sbîrciu a ținut să sublinieze și recenta dotare a cabinetului de informatică a Liceului Tehnologic din Feldru, cu fonduri din bugetul școlii.