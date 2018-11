SURSE: Supercom SA este firma care a câștigat licitația pentru colectarea și transportul deșeurilor din întreg județul Bistrița-Năsăud

SC Supercom SA a fost desemnată, se pare că, drept câștigătoarea licitației organizate de ADI Deșeuri în vederea stabilirii unui operator care să preia oficial și în baza unui contract clar, cu sarcinii precise și obiective de îndeplinit, activitatea de colectare și transport până la SMID-ul de la Tărpiu a deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud.

Contactat telefonic, directorul ADI Deşeuri, Pavel Plăian, nu a confirmat dar nici nu a infirmat informația, precizând că mai sunt încă pași mulți de făcut, mai ales că este obligatorie încheierea unui contract din care să câștige toată lumea, dar, mai ales populația: ” Nu am ce să vă spun în acest moment! V-am precizat în urmă cu ceva timp că ADI Deşeuri aştepta decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în ceea ce priveşte procedura de licitaţie care va desemna operatorul care se va ocupa de colectarea şi transportul deşeurilor. Ei bine, toate aceste etape s-au încheiat, așa este, procedura de atribuire a fost scoasă de sub suspendare, comisia de licitaţie și-a intrat în atribuţii și, sigur, a desemnat pe noul operator pentru contractul de salubrizare”, a explicat Pavel Plăian.

Trei firme, trei oferte

Deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 10 mai, adică cu șapte luni în urmă, la licitație înscriindu-se trei firme. E vorba de S.C. RER Ecologic Service Buzău S.A. Firma a luat fiinţă în anul 1995.Societatea face parte din grupul de firme RER – RECUPERARE ECOLOGICĂ ŞI RECICLARE, grup care din iulie 2000 a preluat întreaga activitate a concernului RWE A.G. în domeniul salubrizării menajere şi stradale din România, fiind una dintre cele mai vechi companii ale prestigiosului grup RER Recuperare Ecologică şi Reciclare România. Cifra de afaceri a firmei de salubrizare a fost în 2016 la peste 7 milioane de euro.

Conform datelor de pe risco.ro (pe 2016 încă nu au fost publicitate), firma Activ Salubritate, care vrea să se ocupe de colectarea şi transportul deşeurilor din BN a avut în 2015 o cifră de afaceri… ZERO și un singur angajat, care nu știm din ce a fost plătit, din moment ce firma n-a avut niciun fel de activitate. În 2014, cifra de afaceri a firmei respective a fost tot zero, iar numărul angajaților … tot unu. În schimb, în 2013, fără niciun angajat, firma Activ Salubritate a avut o cifră de afaceri de 26.748 de lei. În 2012, firma a avut zero cifră de afaceri și zero angajați.

Cea de-a treia firmă intrată în marea afacere a gunoaielor este chiar Supercom, firmă ce deja operează în municipiul Bistriţa şi judeţ.

Reamintim că Vitalia SA a câștigat licitația de colectare la 3.5 lei/persoană/lună, dar au reziliat contractul în 2016 și pe situația de urgență creată, primăriile din județ au încheiat contracte cu Supercom. ADI Deșeuri a încheiat acest contract pe perioadă determinată și din 3 în 3 luni prelungesc acest contract. Tarif mediul urban: 10 lei cu TVA/persoană faţă de 6,82 de lei cât a perceput Vitalia. În mediul rural, cetățenii vor plăti 3 lei/persoană/lună, dar NU mai mult de 12 lei/familie (familiile peste 4 membrii vor plăti tariful maxim, 120 lei/familie). Firmele plătesc 340 de lei, față de 360 de lei cât plăteau celor de la Vitalia Servicii pentru Mediu.