D'ale Năsăudului: În grădina lui Dumitru, toate găinile dorm în...pom foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Pe Valea Caselor din Năsăud, în seara de marți, am surprins un tablou inedit: pentru a înnopta, găinile din gospodăria unui localnic se urcaseră în copac. Proprietarul casei, Dumitru Ciuta, ne-a spus că situația durează de mai bine de un an de zile. ”Din primăvară și până vine iarna, găinile și cocoșul, dorm în pomul din mijlocul curții. Nu ca n-ar avea unde la adăpost, dar așa le place. Doar iarna intră în coteț. Dar și atunci nu tot timpul !...”, ne-a spus proprietarul cu găini și cocoș...de munte. Vizavi de o curiozitate, am primit un răspuns ferm: ”Stai liniştit, ouăle nu le fac stând în copac ! ”