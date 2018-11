Poiana Ilvei a prins gustul investițiilor notabile: cadastru, apă, canalizare și drumuri modernizate foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN foto: Mesagerul de BN

Apropierea sfârșitului de an aduce un bilanț remarcabil pentru administrația comunei Poiana Ilvei. Primarul Ioan Scridonesi se arată deosebit de mulțumit de munca depusă în acest an pentru modernizarea localității. ”Nu e ușor, însă suntem conștienți că treaba bună în folosul comunității locale se face cu perseverență și chibzuială, pentru găsirea resurselor bănești care să ducă la propășirea frumoasei nostre comune. Așa am reușit, anul acesta, să face pași importanți pe aceste coordonate. Astfel, pot să spun că în ceea ce privește cadastrul general al comunei, pot să spun că măsurătorile în teren sunt realizate în proporție de 60 de la sută și urmează a fi depunse primele sectoare la OCPI Bistrița. De circa două luni au demarat lucrările de extindere și reabilitare a rețelei de apă, finanțate în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cu termen de finalizare la sfârșitul lui 2019. Apoi, de câteva zile au început și lucrările la capela mortuară multiconfesională, în perimetrul bisericii ortodoxe, a cărui construcție este finanțată din fonduri europene. Urmează ca în câteva zile să fie făcută recepția la termen pentru lucrările de canalizare în toată localitatea, o premieră pentru Poiana Ilvei, a cărui cheltuială este susținută din banii guvernamentali ai primei etape din PNDL. Totodată, s-a predat amplasamentul și s-a dat ordinul de începere al lucrărilor pemtru modernizarea drumurilor și ulițelor comunale, proiect derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), ce va fi prus în practică de specialiștii MIS Grup și care include și construirea a trei poduri. Tot cu fonduri PNDR, în primăvara lui 2019, vor începe lucrările de modernizare a drumului agricol ce face legătura între Poiana Ilvei și Leșu”, ne-a prezentat primarul Ioan Scridonesi investițiile ce vor spori confortul edilitar-gospodăresc în comuna Poiana Ilvei.