Rodneanul Damaschin Berende, multiplu campion european şi naţional la atelaje cu câini era să rămână fără un picior. Află unde şi de ce?

Damaschin Berende, fost vicepreşedinte şi subprefect în timpul guvernării CDR, a reprezentat România la Campionatul european de atelaje trase de câini în Cehia. Aici a reușit performanța de a obține trei medalii - – două de aur și una de bronz. Numai că a avut neșansa de a se accidenta foarte grav la un picior și a trebuit să fie internat de urgență pentru a fi operat. De aici a început un adevărat coșmar. Astfel, dintr-un spital din Cehia, ajutat de verișorii săi, a plecat de urgență spre România, însă, pe drum starea lui s-a agravat. Prin urmare, s-a oprit în Viena, după cum a relatat acesta

„Mă aflam în Cehia. Tocmai ce urcasem cu o zi înainte pe podiumul european la atelaje trase de câini. Am devenit campion european la categoria doi câini. Echipa României a avut trei membri: eu, Bogdan Berende, care a câștigat aurul la patru câini, și colegul nostru, Kiss Atilla, care a obținut bronzul la șase câini. În contextul acesta, a doua zi, respectiv luni, 12 noiembrie, noi am continuat să ne antrenăm, pentru că la sfârșit de săptămână vor avea loc campionatele mondiale. Din păcate, în timpul antrenamentului, am suferit un accident urât, care s-a lăsat cu o triplă fractură a piciorului drept. M-a preluat ambulanța. Asigurarea pe care o am cu Allianz-Țiriac nu le-a plăcut cehilor, drept pentru care mi-au acordat ajutorul de urgență, respectiv mi-au redus luxația, pentru că, pe lângă fracturi, aveam și o luxație. Mi-au pus piciorul în gips, mi-au dat un analgezic, cu recomandarea ca, într-o zi, maxim două, trebuie să fiu operat, în caz contrar situația se complică. Am zis ok, de ce nu mă operați voi? Nu au putut să dea nicio explicație rațională. Nu au venit nici cu un refuz frontal. I-am întrebat dacă nu au specialiști la acest spital, trimiteți-mă la Praga, faceți ceva. Nu a existat un răspuns rațional. Nu le-a plăcut asigurarea și nu am lungit povestea, gândindu-mă că, fiind vorba de o operație delicată, nu e bine să forțezi lucrurile dacă oamenii nu vor să te opereze", a spus Damaschin Berende pentru DC news.

„Operația a fost amânată, amânată, amânată"

Operația de ieri la care trebuia să fie supus a fost amânată, deoarece, potrivit spuselor sale, nu primise acceptul în ceea ce privește asigurarea de la Allianz-Țiriac.

În cele ce urmează, vă prezentăm poziția oficială a Allianz-Țiriac transmisă, miercuri, DC News în urma unei solicitări: „Vă informăm că, în acest moment, clientul nostru și familia sa au primit rezoluție favorabilă în vederea despăgubirii intervenției chirurgicale la care domnul Damaschin va fi supus în cadrul unui spital din Viena.

În privința succesiunii evenimentelor, situația a fost următoarea:

La momentul notificării daunei către Mondial Assitance (partener Allianz-Țiriac, furnizor de asistență în cazul asigurărilor de călătorie în străinătate) – rezoluția de neplată la acel moment a fost luată în baza documentelor transmise de către spitalul din Cehia. Din documentul eliberat de către unitatea medicală din Cehia nu reiese necesitatea intervenției chirurgicale, ci recomandarea de a continua tratamentul în România.

Ajuns în Viena, Mondial Assitance a fost informat în legătură cu respitalizarea domnului Berinde în cadrul unei spital din Viena. Conform procedurilor de evaluare a daunelor, s-au solicitat documente medicale eliberate de medicii curanți care să clarifice diagnosticul și procedurile medicale necesare. Asiguratul a fost informat în legătură cu pașii următori pe care compania ii va urma în vederea soluționării dosarului.

În baza documentelor medicale prin care medicii din Viena au recomandat efectuarea intervenției chirugicale, Mondial Assitance a solicitat spitalului transmitea estimărilor de costuri necesare pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale. Odată dosarul complet, domnul Berinde a primit aviz favorabil, iar spitalul a fost informat în legătură cu garantarea plății aferentă intervenției chirurgicale necesare.

Așa cum precizam, atât domnul Berinde, cât și familia acestuia au fost informați în legătură cu decizia de acoperire a intervenției chirurgicale. Îi dorim multă sănătate și recuperare ușoară".