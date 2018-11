Vasile Silași: Un Centenar pentru liniştea PSD

Cred că ne va lua încă 100 de ani să înţelegem această guvernare a PSD, dacă tot suntem cu Centenarul în gură, că din suflet ne lipseşte cu siguranţă. 100 de ani şi tot nu cred că ne va fi suficient să înţelegem ipocrizia şi lipsa de discernământ a unor politicieni, faptul că oamenii ăştia ne cred proşti, că nu dau doi bani pe noi, noi, ăştia veşnicii idioţi cuminţi de serviciu pe ţară. O ţară condusă de nulităţi, neapărat nişte şmecheri manelizaţi, politicieni cu minunate cariere, averi uriaşe, mai ceva ca în show biz.

Nu cred că în România s-a trăit vreodată mai bine decât acum! Nu, nu Dragnea, e preşedintele nostru iubit, Radu Moldovan(apropo domnule presedinte ,nu acceptam functia in ADI Gaz,chiar daca m-ati nominalizat doar in bascalie asa cum obisnuiti de obicei!). Adevărat ai grăit, Doamne, aşa este, nici unul din social-democraţii pe care îi cunosc nu o duc rău! Totuşi, cineva ar trebui să vă zică că banii, toţi banii ăia care au venit, drumurile asfaltate, nu rezolvă salariile mici din unele sectoare, iar creşteriile de la bugetari şi pensionari, sunt acum depăşite de inflaţie, dar, ce importanţă are?

Nici eu nu cred că în România s-a trăit vreodată mai bine! Asta e datorita PSD?. Sunt sigur că, cei mai mulţi şefi la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului au fost paraşutaţi acolo de la FSN, PDSR şi sigur, PSD, aşa că o mare parte din eşecul reformei din învăţământul românesc le aparţine, aşadar şi consecinţele trebuiesc asumate. Nu e aşa, domnă inspector general, nu la asta vă refereaţi când aţi spus că „ elevii nu au valorile clar conturate, nu au aspiraţii, nu au pasiuni, nu investesc în nimic. Sunt copii care din păcate nu au vise şi acesta este cel mai grav lucru care li se poate întâmpla!”. Aşa este, fără vise, fără un viitor şi un sistem de învăţământ aproape de colaps. Apropo de valorile clar conturate, e plină ţara asta de valori, una dintre ele e Iordache două mâini, sau la două mîini. Mai am nume, poate fraţii Becali, poate multe alte nulităţi, o droaie sunt şi în politică.

Cu voia dumneavostră ultimul nu e Ion Iliescu, e Cristian Niculae, lider al PSD Bistriţa care ne cearta pentru te miri ce,astazi ne-a certat pentru anvelopare!. Pentru că ăsta e finalul poveştii mele, Cristian Niculae e pesedist, o replică proastă a celui mai slab primar care l-a dat Bistriţa, Ovidiu Creţu. Toţi sunt din PSD. Sunt sigur că ştiţi ce aveţi de făcut la toate alegerile care urmează!