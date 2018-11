ÎNTÂLNIREA DE PROIECT ERASMUS+ ”BLEND “ PARIS, FRANȚA

În perioada 11-14 noiembrie 2018 în institutia Ecole Simon Bolivar A Paris, Franța s-a derulat un nou eveniment de formare pentru cadrele didactice din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus+KA219 ,,Blending learning new digital” Îmbinăm învățarea noilor tehologii digitale No:2017-FR01-KA219-037364-6” la care au participat cinci cadre didactice din cadrul Şcolii Profesionale ,,Tiberiu Morariu” Salva : prof. Găzdac Vasilica, prof. Sas Alexandra Lavinia, prof. Morariu Felicia, prof. Linul Crina, prof. Simionese Ana Floarea. Cu ajutorul financiar al primariei Arondismentului 19 Paris si al asociatiei de parinti, cinci elevi ai institutiei noastre au fost invitati la activitatile Centenar-Armistice: Tănase Daria, Tuturuga Amalia, Oproaie Florina, Ceuca Georgiana, Gazdac Robert. Proiectul Erasmus+ este un proiect cu durata de 36 de luni derulându-se în perioada 2017-2020.

Au participat un număr de 20 cadre didactice, persoane de contact și directori ai instituțiilor de învățămînt. Celelalte şcoli partenere implicate în cadrul proiectului sunt: Ecole Simon Bolivar A, Paris, Franta –cordonator; Ecole Simon Bolivar B, Paris Franta; IC Francesco Petrarca Catania, Italia; ST.Austin’s Primary School Liverpool, Anglia; CEIP San Jacinto, Sevilia, Spania .

Proiectul B.L.E.N.D. (Building, Learning, Educating, New Digital tehnologies) îşi propune să construiască legaturi durabile între școlile implicate în parteneriatul strategic referitoare la îmbunătățirea competențelor lingvistice și digitale, istoria și democrația europeană, arta și muzica, centenarul încheierii primului război mondial pentru copiii din grădiniță și ciclul primar.

Evenimentul a debutat cu participarea echipelor internationale la Ceremonia Comemorării Centenarului Armistițiului Primului Război Mondial și omagierii tuturor celor care s-au jertfit în timpul Marelui Război. Au fost prezenți primarul general al Parisului, ministrul armatei si secretarul de stat din ministerul de interne, oficialități locale, televiziunea ,presa locală si regională. Elevii scolilor pariziene si-au adus aportul interpretând diferite cântece patriotice. Alături de acestia, elevele școlii noastre duminica 11 Noiembrie au adus un pios omagiu, interpetând un colaj de cantece patriotice românești in cadrul Jean Jaures Gymnasium. Apoi s-au depus coroane de flori la monumentul eroilor din fata Primariei Arondismentului 19 iar dupa-masa a avut loc dezvelirea Monumentului celor cazuti in Marele Razboi in cimitirul Pere Lachaise.

Impactul social şi cultural al acestei întâlniri a fost marcat printr-o vizită de studiu în centrul orașului Paris unul dintre cele mai mari centre economice și culturale din lume, si totodata, renumit pentru arhitectura sa neo-clasica.

Atât copiii, cât și cadrele didactice au fost integraţi în cadrul şcolii franceze în activităţi sportive, bilingve, lingvistice, artistice, istorice şi de competenţe IT. În urma acestor work-shop-uri copiii şi-au însuşit noi cunoştinte, şi-au exersat competenţele de limbă engleză şi franceză. Elevii români au ramas profund impresionati de sistemul francez de învăţământ care pune foarte mult accent pe practică, pe regulile interioare ale scolii şi pe multitudinea de activităţi extracurriculare puse la dispoziţie de şcoală, asociaţia de părinţi sau alte părţi interesate.

In cadrul atelierelor de lucru cu profesorii fost stabilit planul de activităţi pentru următorul an de proiect, s-a prezentat produsul colaborativ al proiectului Blend magazine, prezentarea colectiei de carti postale Centenary, prezentarea materialelor create de echipa spaniola si cea engleza legate de primul razboi mondial, incărcarea activităților proiectului pe portalul Etwinning de către echipa franceză şi echipa română, planificarea urmatoarelor intalniri de proiect din Sevilia si Salva, detalierea raportului intermediar si a platformei Mobility Tool, completarea planului de monitorizare, diseminare, reţelele social-media, website-ul proiectului.

Toate produsele proiectului se pot consulta sau descarca ca resurse deschise din pagina de Twinspace sau pagina de web-site a proiectului pe care le gasiti aici:

https://twinspace.etwinning.net/50497/home

https://www.erasmus-blend.com/

Participarea la aceste proiecte este o invitaţie adresată cadrelor didactice din instituţia noastră pentru a experimenta noi modalităţi de proiectare şi desfăşurare a activităţii didactice, precum şi noi modalităţi formale, nonformale şi informale de dezvoltare profesională in colaborare cu alte cadre didactice din Europa.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Prof. Vasilica Găzdac

Prof. Sas Alexandra