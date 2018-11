Liga a III-a, seria a V-a, etapa a 13-a: Încă o victorie a elevilor lui Dan Matei. Gloria urcă pe 11 cu 14 puncte

Gloria Bistrița, echipa antrenată de Dan Matei pare să înceapă a ieși din penele rele, ultimele două etape, a 12-a, respectiv cea cu numărul 13, fiind martore ale unei evoluții mai bune a jucătorilor bistrițeni. Cert, după Victoria înregistrată contra celor de la Minaur Baia Mare, acum a venit rândul Unirii Dej să piardă partida contra Bistriței, scor 1-0.

Dan Matei: ” Am avut două partide care ne-au salvat, cumva, am urcat pe 11, dr, sigur, avem încă două partide până la finalul acestui tur competițional, acasă cu Odorheiul Secuiesc și la Iernut în ultima etapă. Sunt meciuri pe care aș vrea să le câștigăm și să iernăm pe locul al 10-lea, fapt care ne-ar permite să pregătim mai liniștiți returul și să îl abordăm dintr-o altă poziție”, ne-a spus Matei.

Rezultate și clasament - seria a 5-a, etapa a 13-a:

SERIA 5, etapa 13



Unirea Dej – ACS Unu Fotbal Gloria 0-1

AFC Odorheiu Secuiesc – MSE Târgu Mureş 0-1

CFR Cluj 2 – Sănătatea Cluj 1-0

Gaz Metan Mediaş 2 – Olimpic Cetate Râşnov 2-5

sâmbătă, 17 noiembrie, ora 14:00

Minaur Baia Mare – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

CS Iernut – Sticla Arieşul Turda

ACS Fotbal Comuna Recea – Avântul Reghin

AFC Hărman – Unirea Tăşnad

1 ACSF Comuna Recea 12 10 0 2 36-12 30

2 AFK Csikszereda 12 8 2 2 32-9 26

3 CFR Cluj 2 13 7 5 1 29-15 26

4 Minaur Baia Mare 12 7 4 1 19-6 25

5 Sănătatea Cluj 13 7 2 4 22-14 23

6 Olimpic Râşnov 13 7 1 5 15-13 22

7 Avântul Reghin 12 5 5 2 16-10 20

8 Sticla Arieşul Turda 12 5 3 4 19-17 18

9 Unirea Tăşnad 12 4 5 3 22-21 17

10 AFC Hărman 12 4 2 6 16-19 14

11 Gloria 13 4 2 7 15-23 14

12 Unirea Dej 13 2 6 5 14-21 12

13 MSE Târgu Mureş 13 3 3 7 15-24 12

14 AFC O. Secuiesc 13 2 3 8 11-21 9

15 CS Iernut 12 2 0 10 11-45 6

16 Gaz Metan 2 13 1 1 11 11-33 4