Jocurile politice pentru marea finală politică din 2020 la primăria Bistrița nu au început încă. Practic, sondajele şi decizia „partidului” vor decide candidaţii, indiferent de formațiunea politică.

Analiza noastră pleacă de la faptul că primarul Ovidiu Teodor Creţu tocmai s-a repoziţionat în ceea ce priveşte o posibilă nouă candidatură, a patra din cariera sa politică. Concret: Ultima conferinţă de presă a lui Ovidiu Teodor Creţu nu a fost una întâmplătoare, mesajele, iar acest lucru l-am mai spus, au avut ţinte clare şi un puternic iz politic.

Ovidiu Teodor Crețu

Fost președinte al PUNR, senator PSD și prefect al județului Bistrița-Năsăud, Ovidiu Teodor Crețu a ajuns primar al Bistriței în 2008. Aflat la al treilea mandat, Ovidiu Crețu a preferat în ultimii 10 ani să se retragă din prim planul luptei politice și să se implice în adminstrația publică locală. Deși a renunțat la toate funcțiile politice deținute în PSD, Ovidiu Crețu a rămas politician, unul care știe direcția spre care merg lucrurile. Faptul că a preferat, de foarte multe ori, să nu comenteze prestațiile ”moștenitorului” politic , aici fiind vorba de Cristian Niculae, viceprimar dar și președinte al PSD Bistrița, nu credem că e lipsă de interes sau de viziune politică, mai degrabă o tăcută așteptare a sondajelor care vor face lumină în acest context.

În așteptarea unui sondaj oficial al PSD, deși, la această oră, liderii social-democrați bistrițeni au pe masa de lucru o cercetare sociologică mai sau mai puțin recunoscută, primarul Crețu vorbește ca un politician care își cântărește ,pragmatic, șansele pe care le are pentru un nou mandat: ” Nimeni nu te votează pentru ceea ce ai făcut. Nu am fost votat în niciuna din cele trei runde de alegeri pentru ceea ce am făcut. Oamenii m-au votat pentru programul cu care am ieșit, program pe care l-am făcut, program pe care l-am prezentat și am arătat că sunt în stare să realizez acel program. Eu consider, și nu numai eu, că astfel se iau voturi”, a spus Crețu.

Se pregătește pentru un nou mandat?

Potrivit celor declarate de edilul Bistriței, toate cele 34 de proiecte sunt ale sale, explicând, pas cu pas, de ce nu a ieșit să se laude cu ele în fiecare zi: ” Nu am ieșit în fiecare zi, nu v-am dat poze frumoase cu proiectele spunând: uitați ce frumos facem, pentru că ele sunt în situația aceasta. Am muncit la ele timp de 4 ani, poate și mai mult de 4 ani. Dacă nu se schimbau ghidurile și rămâneau cele dinainte defilam acuma, lejer. Din păcate nu este așa. Am muncit foarte mult și muncim în continuare și în acest mandat de primar a lui Crețu Ovidiu se vor realiza aceste lucruri. Poate că nu finalizăm toate proiectele… poate că!„ a confirmat fostul lider social-democrat bistrițean.

„Dacă voi candida sau nu, asta este o altă problemă pe care nu o abordez aici. Candidatul va fi hotărât de către forurile conducătoare ale PSD, în baza unor sondaje de opinie. Așteptăm să vină vremea respectivă. Deocamdată nu a venit!„ a conchis Ovidiu Teodor Crețu.

Ioan Turc are o opțiune foarte serioasă

După ce s-a codit vreme îndelungată, liderul liberal Ioan Turc a confirmat faptul că va intra în cursa internă a partidului condus de Ludovic Orban pentru desemnarea drept candidat al PNL la fotoliul de primar al Bistriței pentru la alegerile locale din 2020. Până la o desemnare oficială, Ioan Turc, asemeni celorlalți patru candidați: Diana Morar, Sorin Hangan, Dorin Dobra și Cosmin Moldovan, va trebui să treacă printre furcile caudine ale unui sondaj de opinie, probabil două, dar și prin votul Biroului Politic Municipal, a celui Județean și, mai apoi de Biroul Politic Național.

Ioan Turc: ”Voi intra în această cursă respectând evident toate exigenţele pe care Biroul Naţional Central le-a stabilit. Depun, în sinteză, un program de guvernare locală, un plan de câştigare a alegerilor şi, bineînţeles, îmi afirm intenţia fermă că voi susţine pe oricare dintre cei care au putea să fie nominalizaţi, bineînţeles dacă nu este vorba de mine însumi.

El a subliniat faptul că nu va face, încă, vreo referire la modul în care este administrată Bistriţa de zece ani de către PSD, dar a precizat că este vorba

despre un condominium (n.red. lat.- drept de suveranitate exercitat în comun)

între Radu Moldovan şi Ovidiu Creţu. ” Vreau să vorbesc doar despre ce doresc să fac, despre ceea ce cred eu că poate şi trebuie făcut obligatoriu în acest oraş”, a punctat Turc.

