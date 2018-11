Jurnalul literar nr. iun-oct/2018 – „Slavismele” din «Scrisoarea boierului Neacșu»

Prof. univ. Andrei Ionescu continuă studiul său, „Mărturia limbii române”, alegând și comentând etimologic cuvintele din «Scrisoarea boierului Neacșu», socotite greșit a fi de origine slavă sau maghiară (așa cum apar acestea în Dicționarul Explicativ al Limbii Române – DEX), întocmit intenționat eronat de către grupul de lingviști de la Academia Română, în anii stalinismului instaurat în țara noastră, 1950-1965). În numărul de față, sunt abordați termenii „megieș”, „slobozenie” și „lotru”. Termenul/cuvântul „megieș” era în Evul Mediu, în Moldova și Țara Romnească, țăranul liber, stăpân de pământ, folosit și ca adjectiv: țăran megieș. În accepțiunea populară înseamnă vecin. Pronunție (e foarte importantă pronunția unui cuvânt în limba română!): me-gi-eș. DEX indică drept sursă slavonul „magiaš” și/sau maghiarul „megyés”. Vecinii noștri, care ne-au devenit vecini relativ târziu, când noi eram de mult pe aceste locuri, ei au împrumutat de la noi cuvântul de origine latină „megieș”, provenit din «medius» = de mijloc, la mijloc, mijlociu. Trecerea de la «medius» la „megieș” se explică prin fenomenul fonetic cunoscut sub denumirea de palatalizarea labialelor. În toponimul MEDIAȘ, însă, sunetul D a rămas intact, potrivit normei de fidelitate sonoră în cazul numelor de locuri și de persoane. „Slobozenie” este tot un fals slavism. De asemenea cuvântul „lotru”. Demonstrațiile pe bază de informații lingvistice, etimonice ale profesorului Andrei Ionescu sunt cât se poate de clare, pe înțelesul tuturor. Data viitoare lista cuvintelor greșit considerate nelatinești din «Scrisoarea boierului Neacșu» va cuprinde termenii „pază”, „oraș”, „meșter” și „frică”.Rubrica Dialoguri esențiale, semnată de Crisula Ștefănescu, continuă cu partea a IV-a, despre „Exilul românesc”, a convorbirilor pe care le-a avut cu Nicolae Florescu – redactorul șef al publicației, foarte apropiat și important promotor al relansării în noua Românie de după 1989 a întregii culturi formată în diaspora, în special în Europa de Vest și America de Nord, începând încă din anul 1945. Nicolae Florescu despre cenzura din anii ionantonescieni: „Am văzut, odată la el (la G. Călinescu – n.m.), ce nu mai văzusem la nimeni, vorbind de lumea literară. Ba da, și la Arghezi am văzut așa ceva. De pildă, legat de «Însemnări zilnice»: toate articolele care îi erau cenzurate, după tipărire, el le completa pe marginea paginii respective, cu scrisul de mînă, ca astfel, textul să rămînă integral. Ceruse celui care îi lega revista să lase marginile mari, dar și spații și sus și jos. Cît mai mari posibil. Și, apoi, completa de mînă ce-i fusese tăiat de cenzură. Făcea semn cu creionul pînă la locul unde fuseseră scoase. Așa am descoperit pamfletul «Baroane», în întregime (e vorba de Tudor Arghezi – n.m.). Ceea ce apăruse publicat nu era textul complet. Fusese crenzurat, deși, la vremea repectivă avea aprobarea lui Mihai Antonescu, să apară integral. Ei bine, același model l-am găsit în «Contemporanul». Toate articolele lui Călinescu erau completate pe margine cu fragmentele scoase de cenzură”.Cronica literară semnată de Titu Popescu, are în vedere volumul lui Ion Vlad, „Dreapta și necruțătoarea magistratură a timpului” – scriitori, cărți, confesiuni – (Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca) și un debut, Andi Ștefănescu, romanul „Dincolo de farmecul nopții” (Ed. Vremesa, București). Elena Solunca Moise scrie despre cartea Lidiei Stăniloaie „ Întâlnire cu Dumnezeu” (Ed. Trinitas, București). Tot la Ed. Vremea au apărut în seria de autor „Jurnal de sfârșit de veac 1989-1992. Jurnal torinez 1978” și o antologie poetică, „Culorile tăcerii” de Vintilă Horia, comentate pe larg de Ionel Popa, respectiv, prof. univ. Dan Anghelescu. Ca o temenea la Vintilă Horea, revista publică o recenzie semnată de Vasile Posteucă (apărută în revista „Vers”, an II, nr.1, ian-martie 1952), la cartea de poeme „A murit un Sfînt” de Vintilă Horea. În rubrica Recuperări istorico-literare se desfășoară o minunată relatare cu titlul „Cenaclul lui Urmuz”, de Victoria Dragu-Dumitru, unde personaje (căci cenaclul se desfășura pe stradă, în Bucureștiul interbelic) sunt elevi de liceu, printre care și Demetru Dem. Demetrescu-Buzău, zis Mitică, adică cel care avea să devină Urmuz. Printre „Eroii noștri uitați” se numără N. Carandino și Doina Cornea, evocați de la Paris de prof. univ. Alexandru Niculescu. Emil Petru Rațiu semnează eseul „Învierea! Sărbătoare a morții sau a vieții?”. Un comentariu larg cu titlul „Jurnalul lui Ion Rațiu și exilul românesc din Anglia” publică Liliana Corobca, având referință volumul „Jurnal – Începuturile unui exil îndelungat (1940-1954)” de Ion Rațiu, cu prefață de Nicolae C. Rațiu, studiu introductiv, note și ediție de Stăjerel Olaru, apărut Ed. Corint, București, 2017. La note de călătorie se înscrie dureroasa relatare semnată de Corneliu Florea, ”Vestigii în paragină. De la Porolissum la Drobeta”, note ce vor continua și în numărul viitor al revistei.