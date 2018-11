Ziua Internațională împotriva violenței în școli

Și în acest an, în data de 20 Noiembrie, dată ce are ca simbol Ziua Mondială pentru Drepturile Copilului și Ziua Mondială de Rugăciune și Acțiune pentru Copii, inițiativă a fundației Arigatou International New York, în colaborare cu Asociatia Sol Mentis, în cadrul Liceului Tehnologic Feldru, s-au desfășurat activități educative în scopul diminuării violenței din mediul scolar. A sosit, așadar, timpul pentru a implementa proiectul nostru “Conflictele și violența din jurul meu”, căruia i s-a păstrat forma de anul trecut.

În cadrul Zilei Internaționale împotriva violenței din mediul școlar, elevii au experimentat învățarea activă sub forma jocurilor de rol unde s-a pus accentul pe comportamentele și comunicarea asertivă, pe dezbareri interactive și soluționarea studiilor de caz prezentate, bazându-ne pe conștientizarea nevoii înțelegerii atitudinii celuilalt, pe cultivarea răbdării si asertivității și, totodată pe cea a educării prin iubire. Am pus accentul pe realitatea conform căreia o persoană posibil viitor agresor se naște dintr-o familie unde acel copil este unul abuzat fizic si verbal de către părinți și că, totodată, datoria noastră este să schimbăm aceste tipare comportamentale distructive, atât prin autoeducație, cât s șii prin educația parentală.

Activitățile au fost desfășurate atât la clasele din cadrul ciclului gimnazial, cât și liceal și, alături de inițiatorul acțiunii - consilierul școlar Buzilă Delia-Ancuța, au participat un număr mare de cadre didactice: prof. Ioana Nechiti, Costinas Octavia, Paneș Maria, Suia Adela, Margareta Leonte, Axinie Emil, Cristina Burduhos, Iloie Viorica.

Apreciez colaborarea și determinarea colegilor mei în implementarea acestui proiect și-n acest an și, totodată, disponibilitatea și susținerea activităților educative, de către dl dir.Sbîrciu Călin.

Am convingerea ca astăzi, am produs un declic în noul început în ceea ce privește abordarea de noi atitudini și mentalități, deoarece, în noi stă schimbarea !

Cons.sc. Buzilă Delia-Ancuța

CJRAE BN/ Liceul tehnologic Feldru.