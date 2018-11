Ministrul Sănătății, Sorina Pintea: La SJU Bistrița am găsit calitate, seriozitate și interes pentru calitatea actului medical!

Invitată la Spitalul Județean de Urgență pentru a vedea modul cum a fost derulată și implementat unul din marile proiecte ale Consiliului Județean și al ministerului Sănătății, Sorina Pintea a vizitat în această dimineață, lucrările de reamenajare a circuitelor medicale de la parterul spitalului. Ea a urmărit cum a fost reorganizat spațiul, în vederea amplasării echipamentului de tomografie computerizată (CT) și echipamentului de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN). Sursa de finanțare pentru realizarea circuitelor medicale de la parterul spitalului, a fost asigurată integral din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, finanțare în valoare de aproape 3,2 milioane de lei, iar aparatura medicală, reprezentând RMN-ul și CT-ul au fost asigurate de către Ministerul Sănătății, în cadrul proiectului privind ,,Reforma Sectorului Sanitar- Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar”.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății

” La Bistrița am avut o revelație – Într-adevăr, sistemul medical din România are o șansă, pentru că, iată, sunt președinți de Consilii Județene, manageri, care înțeleg ce înseamnă sănătatea și, prin urmare, face ceea ce trebuie. Sănătatea este unul din obiectivele prioritare ale Guvernului României și, în afară de majorarea salariilor, avem nevoie de încă foarte multe lucruri pentru asigurarea unui act medical de calitate”, a spus ministrul Pintea.

Ea a punctat faptul că, dotarea cu aparatură medical, este unul din punctele importante ale programului de guvernare, iar ” pentru că vorbim despre aparatură pentru RMN-uri și CT-uri, Ministerul Sănătății a alocat prin Banca Mondială, o sumă de 19,8 milioane de euro în vederea achizționării unui număr de 14 CT-uri și a 24 de aparate de rezonanță magnetică nucleară (…) În acest moment avem montate nouă din cele 14 CT-uri și 16 dintre cele 24 de RMN-uri. Cifrele sunt seci, dar, până la urmă, calitatea actului medical, începe de la diagnostic, iar acest lucru se poate face doar cu aparatură perfomantă, după care, sigur, trecem în zona de tratatment. Sunt foarte multe lucruri frumoase și utile pe care le-am văzut la Bistrița! Mă bucur că, co-finanțarea Ministerului Sănătății pentru secția de Terapie Intensivă deja este vizibilă și, vreau să vă spun că ministerul pe care îl conduc, alege să finanțeze lucrurile care funcționează, dar la Bistrița există calitate și mult interes pentru actul medical”.

Mai mult, Sorina Pintea a mai precizat că își dorește să vină la inaugurarea secției de Terapie Intensivă și a noii unități de Primire-Urgențe, dar aș vrea să le privim ca pe ceva normal, asta, deoarece, am ajuns să sărbătorim normalitatea”.

Radu Moldovan:” În SJU Bistrița am schimbat filosofia!”

Președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan a vorbit atât de cele 39 de milioane de euro intrați în SJU Bistrița, cât mai ales de schimbarea filosofiei, semn că începe să se producă și schimbarea de mentalitate: ” Ați vazut că e schimbată filosofia: centru de recepție general și cu doua cabinete pentru medicii de specialitate care vor trebui sa intervina inainte de internare. Am re-mutat UPU pediatrie. E un proiect care are finantare mixta 1,5 milioane un mixt între CJ si minister și aici va trebui să vină și Consiliul Județean cu 1,3 milioane de euro, o finanțare destul de consistent (…) Dacă o perioada lunga de timp calificativele spitalului județean nu erau foarte fericite lucrurile s-au schimbat radical în ultima vreme și tot mai multă lume vorbește cu admirație de acest Spital. Managementul administrativ poate fi un model pentru foarte multe spitale gestionate de autoritățile județene.”

Gabriel Lazany: ” UPU este primul și ce mai mare utilizator al acestor investigații medicale ”

Așa cum era de așteptat, managerul SJU Bistrița a amintit de provocările, două la număr, și, la care, adminstrația SJU a trebuit să facă față: ” una a fost găsirea unei soluții de a le amplasa, pentru că Spitalul Județean din Bistrița nu a avut niciodată în dotare astfel de echipamente și a doua provocare a fost găsirea unei soluții pentru a le face funcționale - organizarea unei linii de gardă care să asigure deservirea acestor echipamente în regim de permanență, în special computerul tomograf”. De asemenea, el a vorbit și de faptul că UPU, adică Unitatea de Primire Urgențe va fi principalul beneficiar al RMN-ului și CT-ului .

În cadrul acestor lucrări, a fost relocată Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie, pentru a putea fi integrată în Unitatea de Primiri Urgențe Adulți. S-a creat un Birou Centralizat de Internări, cu două cabinete de consultații, astfel încât pacienții, indiferent de specialitatea medicală la care se adresează, să se prezinte la spital într-un singur loc. De asemenea, garderoba destinată bolnavilor a fost reamenajată și reamplasată pe circuitul de acces al pacienților în spital. În cadrul aceluiași obiectiv de investiții, a fost reamenajat Laboratorul de explorări funcționale (EKG și EEG).

Alte lucrări realizate: sistem de distribuție a fluidelor medicale; instalație de alarmare în caz de incendiu; sistem de climatizare și ventilație; sistem CATV; refacerea integrală a instalațiilor electrice, sanitare și termice; placarea pereților cu material cu efect permanent bactericid.

La Bistrița, Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a fost însoțită de Daniela Petruța Enache, directorul de cabinet și Oana Cătălina Grigore, directorul Direcției de relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale