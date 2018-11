Timp liber pentru luna decembrie

Se apropie ultima lună din an, o perioadă în care cele mai multe persoane sunt cu gândul la vacanță, relaxare, poate chiar călătorii, excursii la munte sau, de ce nu, în locuri exotice. De obicei însă, până la momentele de timp liber există o perioadă extrem de încărcată, cu multe de făcut și aglomerație peste tot, perioadă în care doar gândul la spiritul Sărbătorilor de iarnă ne face să fim mai puțin stresați.

Și totuși, timpul liber din luna decembrie trebuie planificat cu multă atenție, pentru a te bucura la maximum de el. Există o mulțime de evenimente, cele mai frumoase dintre ele în București, acolo unde se poate merge la concerte de Crăciun precum cele ale lui Ștefan Bănică , dar și alte momente muzicale. Piețe de Crăciun și alte evenimente conexe sunt organizate și în alte mari orașe precum Sibiu sau Cluj-Napoca, dar și în unele localități mai mici. Depinde de fiecare cât de departe dorește să meargă.

Mulți se pregătesc pentru Revelion, pentru sărbătorirea anului nou . Petrecerile se vor ține chiar în aer liber în unele orașe, iar în restaurante, cluburi și baruri abia mai găsești locuri dacă nu rezervi cu mult timp înainte (pentru a te bucura de locațiile cele mai populare, desigur).

Până la aceste momente așteptate, fiecare își ocupă puținul timp liber așa cum poate, de exemplu urmărind competiții sportive la TV sau pe net, mergând în centre comerciale etc. Mediul online are un cuvânt greu de spus la acest capitol, căci oricând te poți relaxa cu jocuri de cazino online precum sloturi sau, de ce nu, ruletă. Există website-uri unde aceste jocuri se pot desfășura în maximă siguranță. Un bun exemplu este Vlad Casino Online , un cazino dedicat utilizatorilor români, dar care are expertiza internațională a unui grup consacrat pe piața jocurilor de noroc online.

În unele zone din țară a venit deja zapada, așa că distracția poate trece la nivelul specific iernii. Cel mai probabil, în decembrie la munte se va putea schia în foarte bune condiții, dacă nu vin valuri de căldură, temperaturi ridicate, așa cum s-a mai întâmplat în unii dintre anii trecuți. Pentru rezervări de vacanțe la munte se poate căuta cel mai simplu pe internet. Există oferte numeroase la pensiuni, vile turistice și hoteluri în cele mai apreciate stațiuni montane din țara noastră. Distracția la munte se poate simți și în alte țări, de la Bulgaria până la Austria sau Franța, în funcție de bugetul disponibil...

Timpul liber în sezonul de iarnă poate să nu fie considerat atât de ușor de acoperit cu distracție precum în sezonul cald. Totul depinde însă de fiecare dintre noi, de modul în care știm să indentificăm alternative de distracție în lunile precum decembrie, când temperaturile scad mult și petrecem în mod uzual mai puțin timp în exterior. Ideal este să alternăm distracția indoor cu cea outdoor. Putem să ne folosim de mediul online atât pentru jocuri și relaxare, așa cum am prezentat mai sus, dar și pentru a identifica idei de divertisment departe de casă, inclusiv pentru a rezerva toate cele necesare, de la transport și cazare până la bilete de acces și orice altceva.