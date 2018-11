Gala Comunitarium, la a treia ediție

Gala Comunitarium a trecut în sfârșit în pragul concreteții, depășind ideea propriu-zisă de eveniment caritabil dedicat tinerilor valoroși și transformându-se în sentimente, recunoaștere, mulțumiri și daruri.În sala hotelului Metropolis s-au strâns zece copii deosebiți din județul nostru, împreună cu familiile lor, pentru a-i celebra și premia: Ana Emilia Prisăcaru din Şanţ, Antonia Adelina Avram din Maieru, Rebeka Alexandra Imre din Nimigea de Jos, Niculina Linul din Rebrişoara, Ioana Marica din Leşu, Raluca Camelia Ureche din Leşu, Cristina Oniga din Poiana Ilvei, Beatrice Curtuiuş din Chiuza, Aurel Isip din Năsăud şi Andreea Pop din Ilva Mică. Asociația Comunitarium împreună cu echipa POV21 au reușit să organizeze un eveniment impecabil, în care acești copii minunați au fost premiați fiecare cu câte un laptop sau un telefon mobil, premii care reprezintă puținul pe care îl merită de fapt.

Ei au reușit să obțină rezultate deosebite la învățătură, la olimpiade naționale și județene, dar și la concursuri școlare, în situația în care condițiile de acasă nu sunt atât de grozave precum majoritatea le avem, elegant spus.

Fiind în echipa de organizare și membru al echipei POV21, am întâlnit detaliile din viața fiecărui elev premiat și nu numai. Cazurile nu sunt blânde și nu sunt puține. Există situații unde doar un părinte întreține zece copii, unde unul dintre părinți a decedat din cauza cancerului. Unde chiar și elevii sunt victimele unor boli. Este ușor să trecem cu ochii peste sintagma: ,,situație financiară precară”, dar haideți să ne gândim puțin ce înseamnă cu adevărat, chiar dacă sunt, sau mi-ar plăcea să fie, presupuneri. Înseamnă foame, muncă fizică în plus, neajunsuri, stigmatizare și mai presus de toate: durere. Acum cred că putem să ne imaginăm, că indiferent de toate acestea, indiferent de efort în plus, oboseală, durere, acești copii au reușit mai multe decât unii copii care au condiții mai bune. Și asta este o calitate indispensabilă vieții, să îți poți depăși condiția. Și mai presus de indispensabil, este de admirat.

Speakerii din acest an au fost scriitorul Marin Mălaicu-Hondrari, Baba Dora, fondatoarea ,,Scenica, poarta spre arte", preotul misionar Sorin Moldovan, antreprenorul Titus Banc și liderul Cercetașilor Bistrițeni, Sidor Costinași. Discursurile au avut teme ca adaptabilitatea, puterea de a te depăși, scopuri ale vieții, recunoaștere, altă formă de fericire decât banii.

Sorin Moldovan a vorbit despre naționalitate și despre faptul că tinerii sunt viitorul și ar trebui să viseze. Titus Banc a vorbit despre perseverență și putere de schimbare, iar Sidor Costinași despre lucrurile pe care trebuie să le schimbăm la noi pentru a reuși în viață. Deși fiecare speaker a avut un atu al lui, primii doi m-au impresionat în mod deosebit, Marin Mălaicu-Hondrari vorbind despre sufletul nostru ca ființe umane. Pentru el nu contează să fii neapărat un elev cu 10 pe linie, dar să poți ajuta alți oameni. Mai mult, cu toate presiunile și judecățile ce se fac asupra generației actuale, este deosebit de important să reușim să fim noi, să avem un suflet liber, să fim integri, să mergem înainte cu obsesiile noastre și să nu uităm că oricine are nevoie de recunoaștere.

Dora Baba a vorbit despre creativitate și importanța ei, despre faptul că nu există foarte mare diferență dintre ea copil și elevii premiați. A ținut să spună faptul că nu banii aduc fericirea, nu banii sunt definitorii în societate . Poți să ai ceva mai presus decât banii și aceea este împlinirea, ăsta este succesul. Mai mult, Dora a atras atenția unui aspect important: faptul că evenimentele și acțiunile caritabile ar trebui făcute nu doar în preajma sărbătorilor, ci ar trebui o supraveghere mai pe termen lung. Ca formă de exemplu, s-a oferit pe ea: i-a asigurat pe copii că dacă au nevoie de ea, pot să o caute iar ea o să-i ajute.

Gala Comunitarium pentru mine a însemnat emoție, învățături noi, deschidere, împlinire și iar emoție, dar gândindu-mă la ce a spus Dora, îmi dau seama că această Gală nu a fost despre faptul că am avut ocazia să vorbesc în public despre spiritul care va schimba sau nu lumea, nu a fost despre persoanele care au felicitat organizatorii, nu a fost despre costumele scumpe și personalitățile prezente.

Gala Comunitarium nu a fost despre imagine, ci despre lucrurile care le-au rămas copiilor. Despre nevoile satisfăcute, alinare, amintiri plăcute. Așa că să învățăm cu toții: ajutorul nu se dă numai în preajma sărbătorilor, caritatea nu este despre imagine, iar cel mai important lucru este recunoașterea efortului, indiferent de cât ți-a rămas în buzunar.

Emilian Horea,

Elev clasa a XI-a CNLR